5 Tempat Trekking Seru di Sentul Bogor 2023, Pemandangan Alamnya Memanjakan Mata

KAWASAN Sentul, Bogor langganan menjadi incaran para wisatawan untuk berlibur. Salah satu hiburan murah meriah yang bisa ditemukan di sana adalah trekking.

Mencari tempat trekking seru di Sentul, Bogor bukanlah hal sulit. Ditambah lagi, kawasan trekkingnya pun benar-benar memanjakan mata lantaran dikelilingi panorama alam mempesona.

Berikut ini ada 5 tempat trekking seru di Sentul, Bogor. Catat dulu untuk akhir pekan maupun liburan panjang nanti!

1. Bukit Paniisan Sentul via Bunderan Nirwana

Tempat trekking di Sentul, Bogor urutan pertama ada Bukit Paniisan Sentul via Bunderan Nirwana. Pemilik akun YouTube Rizal Bahriawan mengungkap, total jaraknya bisa mencapai kurang lebih 16 KM.

Bukit Paniisan di Sentul, Bogor (Instagram @bukitpaniisan846mdpl)

Sepanjang perjalanan, akan disuguhi area hijau seperti hutan sembari menyusuri jalan setapak ke arah Leuwi Panguduan.

Menurut sang YouTuber, meskipun rute cukup ringan, tapi tetap disarankan melakukan persiapan berupa olharaga sebelum trekking hingga membawa air minum minimal ukuran 500 ml

2. Curug Cibingbin - Curug Ngumpet

Selanjutnya, tempat trekking di Sentul, Bogor yang ciamik ada rute Curug Cibingbin sampi Curug Ngumpet.

Sepanjang perjalanan yang memakan jarak kurang lebih 4 KM pulang-pergi, Anda kan berjumpa dengan curug-curug lain yang tak kalah indah seperti Curug Perjaka dan Curug Cisalada.

Tak ketinggalan, ditemani pula panorama alam berupa sawah, sungai, hutan, maupun kebun.