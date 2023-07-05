Kunjungan Turis Asing ke Bali Naik 533 Persen, Mayoritas dari Australia dan India

KANTOR Imigrasi mencatat kedatangan wisatawan mancanegara di Bali pada semester pertama 2023 mencapai 2,37 juta orang, naik 533,6 persen jika dibandingkan periode yang sama pada 2022 hanya 374 ribu orang.

“Realisasi itu mendekati capaian semester pertama 2019 atau sebelum pandemi COVID-19,” kata Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Ngurah Rai Bali Shandro Bobby Raymon seperti dilansir dari ANTARA, Jumat (7/7/2023).

Ada pun berdasarkan data Imigrasi Ngurah Rai Bali, kedatangan wisatawan asing pada semester pertama 2019 mencapai 2,43 juta orang.

Ia mencatat 10 negara dengan jumlah kedatangan warga negara asing (WNA) terbanyak di Bali pada Januari-Juni 2023 itu yakni dari Australia sebanyak 605 ribu, kemudian India mencapai 216 ribu.

Selanjutnya, Amerika Serikat mencapai 121 ribu, Inggris mencapai 119 ribu, Singapura sebanyak 113 ribu, China sebanyak 106 ribu.

Kemudian, Malaysia ada 100 ribu orang, Korea Selatan sebanyak 98 ribu, Jerman sebanyak 87 ribu dan Rusia mencapai 85 ribu orang.

Berdasarkan jenis visa yang digunakan, sebanyak 1,92 juta orang di antaranya menggunakan visa saat kunjungan atau visa on arrival (VOA) dan VOA elektronik.

Selanjutnya, sebanyak 324 ribu orang WNA menggunakan fasilitas bebas visa kunjungan (BVK) dan sebanyak 62 ribu orang di antaranya menggunakan visa kunjungan.

Sementara itu, secara total Imigrasi Ngurah Rai Bali melayani perlintasan imigrasi sebanyak 5,16 juta orang pada semester pertama 2023.