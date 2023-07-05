Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

3,9 Juta Wisatawan Kunjungi Sleman DIY, Destinasi Wisata Budaya Paling Diminati

Antara , Jurnalis-Jum'at, 07 Juli 2023 |04:02 WIB
3,9 Juta Wisatawan Kunjungi Sleman DIY, Destinasi Wisata Budaya Paling Diminati
Candi Ratu Boko di Sleman, DIY. (Foto: ANTARA/Hendra Nurdiansyah)
A
A
A

DINAS Pariwisata Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta mencatat pada semester pertama 2023 terhitung hingga 30 Juni jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Sleman mencapai 3.951.000 kunjungan.

"Jumlah kunjungan wisatawan pada semester pertama ini setara dengan 56,44 persen dari target kunjungan wisatawan di Kabupaten Sleman pada tahun 2023, sebesar 7 juta kunjungan," kata Kepala Dinas Pariwisata Sleman Ishadi Zayid dikutip dari ANTARA, Kamis (6/7/2023).

 BACA JUGA:

Menurut dia, dari total kunjungan tersebut, 62,21 persen wisatawan mengunjungi destinasi wisata budaya yang antara lain terdiri dari candi, museum, dan desa wisata yang ada.

"Sementara 29,55 persen mengunjungi destinasi wisata alam dan sisanya terlibat langsung dalam pelaksanaan festival dan/atau event yang ada di Kabupaten Sleman selama periode Januari-Juni 2023," katanya.

 

Ia mengatakan, dari jumlah tersebut, wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Sleman didominasi oleh wisatawan nusantara sebesar 98,80 persen atau sebanyak 3.903.588 kunjungan dan sisanya sebesar 1,2 persen adalah wisatawan mancanegara.

 BACA JUGA:

"Mengacu data dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman sampai dengan 30 Juni 2023, jumlah PAD sektor pariwisata yang berasal dari pajak dan retribusi destinasi pariwisata yang dikelola pemerintah daerah, tercatat sebesar lebih dari Rp164,894 miliar setara dengan 54,72 persen dari target PAD sektor pariwisata pada tahun 2023 sebesar Rp301,32 miliar lebih.

"Sedangkan pendapatan dari pajak yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan memberikan kontribusi sebanyak 98,49 persen dari keseluruhan pendapatan sampai dengan 30 Juni 2023," katanya.

Halaman:
1 2
      
