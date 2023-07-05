Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Kunjungan ke Danau Kelimutu Masih Didominasi Wisatawan Nusantara, Ini Alasannya

Antara , Jurnalis-Jum'at, 07 Juli 2023 |02:00 WIB
Kunjungan ke Danau Kelimutu Masih Didominasi Wisatawan Nusantara, Ini Alasannya
Taman Nasional Kelimutu di Ende, NTT. (Foto: ANTARA)
A
A
A

BALAI Taman Nasional Kelimutu mencatat jumlah kunjungan wisatawan ke Danau Kelimutu di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur pada Juni 2023 mencapai 9.023 orang, meningkat dari bulan sebelumnya yang hanya 5.630 orang.

Kepala Balai Taman Nasional Kelimutu Budi Mulyanto mengatakan kunjungan ke Danau Kelimutu masih didominasi oleh wisatawan nusantara atau wisnus.

 BACA JUGA:

"Karena faktor aksesibilitas dan ketersediaan sarana transportasi sehingga didominasi wisnus, itu juga wisnus yang aksesnya terjangkau, seputaran daratan Pulau Flores, walaupun juga ada dari luar NTT," kata Budi dilansir dari ANTARA, Kamis (6/7/2023).

 

Dari total 9.023 orang yang berkunjung ke Danau Kelimutu pada bulan lalu, wisnus lebih mendominasi dengan catatan 4.706 orang pada Mei 2023, meningkat menjadi 8.146 orang pada Juni 2023.

 BACA JUGA:

Sedangkan jumlah wisatawan mancanegara pada Juni 2023 sebanyak 877 orang, menurun dari angka 924 orang pada Mei 2023.

"Kalau kita lihat tren jumlah pengunjung tentu ada peningkatan, tapi bergantung pada hal-hal khusus, seperti bulan April itu karena libur hari raya Idulfitri, lalu bulan Juni kemarin ada libur panjang," ungkap Budi.

Halaman:
1 2
      
