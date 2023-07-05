Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Menguak Unsur Mistis Tarian Kuda Lumping, Pemain Kesurupan Bertingkah Aneh seperti Hewan

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Jum'at, 07 Juli 2023 |00:03 WIB
Menguak Unsur Mistis Tarian Kuda Lumping, Pemain Kesurupan Bertingkah Aneh seperti Hewan
Tarian kuda lumping. (Foto: palangkaraya.go.id/Andika)
KUDA lumping atau jaran kepang merupakan tarian tradisional Jawa.Biasa dimainkan oleh 4 sampai 6 orang penari yang menampilkan prajurit menunggang kuda, tarian ini diyakini memiliki unsur mistis.

Mereka menunggangi kuda anyaman bambu dan menari mengikuti alunan musik. Sementara, pawang tarian kuda lumping turut membakar kemenyan untuk memanggil roh halus.

Uniknya, penari kuda lumping menampilkan gerakan atau bertingkah aneh seperti hewan diduga karena kerasukan roh halus.

Sebelum pementasan, biasanya pawang kuda lumping akan memanggil roh berkarakter hewan seperti ular, harimau, babi, naga, dan lainnya.

 

Roh itu akan merasuki pemain kuda lumping. Jika kerasukan roh naga, maka pemain akan bertingkah seperti naga. Begitu pula dengan pemain yang kerasukan roh ular akan bertingkah layaknya ular.

Awalnya pawang kuda lumping akan memberikan mantra dengan asap kemenyan. Tujuannya supaya makhluk halus dapat merasuki tubuh pemain kuda lumping. Mereka juga akan mengenakan properti seperti jubah dan topek.

Seiring berjalannya pertunjukan akan ada atraksi menyeramkan. Pemain yang kerasukan akan memakan pecahan beling, buah-buahan, kelapa muda, kembang, dan menyemburkan api dari mulutnya.

