60 Nama Bayi Perempuan Islami yang Memiliki Makna Baik, Cantik dan Diberkati Allah

Inspirasi 60 nama bayi perempuan Islami dalam artikel ini bisa jadikan referensi. Ini lantaran nama bayi perempuan Islami berikut ini memiliki makna yang baik, indah dan Diberkati Allah.

Memberikan nama kepada anak memang tak boleh sembarangan. Dalam Islam hal tersebut pun tertuang dalam Hadits Riwayat Al Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda:

“Barangsiapa yang memiliki 2 anak perempuan lantas ia berbuat baik kepada keduanya, niscaya mereka akan menjadi penghalang baginya dari api neraka.”

Lantas, apa saja nama bayi perempuan Islami tersebut? Berikut rekomendasinya yang dirangkum dari berbagai sumber, Selasa (4/7/2023).

1. Athifah Farihan: Perasaan gembira.

2. Atikah Balqis: Ratu yang pemurah yang agung.

3. Athira Ardillah: yang mewangi dan diridhoi Allah SWT.

4. Abidah Khairiyah: Wanita yang tekun beribadah dan bersifat baik.

5. Abidah Daniya: Ahli ibadah.

6. Afifah Hilya Nafisah: Perempuan yg berharga dan memiliki kemuliaan yang tinggi.

7. Balqis Bahiyyah: Ratu Yang Memiliki Keindahan.

8. Badiyah Burairah: Cantik seperti bulan purnama yang selalu berbuat baik.

9. Balqis Khansa Alya: Perempuan yang tinggi derajatnya dan baik laksana ratu Balqis.

10. Bahiyya Atiqa Faiha: yang cantik, indah dan banyak kelebihannya.

11. Chayra Rahmah Jamilah: perempuan cantik yg penuh dengan kebaikan dan kasih sayang yang besar.

12. Dina Nabila: agama yang mulia.

13. Dina Fitriyyah: agama yang suci.

14. Daniyah Thayyibah: yang dekat dengan Allah dan baik.

15. Erina: Wanita cantik

16. Fadhilah: Kemuliaan.

17. Fadhila: Keutamaan, Keunggulan.

18. Fadiyah: yang terlindung.

19. Ghadah Rahimah: wanita yang lembut dan pengasih.

20. Hafizah Syarifah: Perempuan penghapal Al-Quran yang mulia.

21. Hafsha Kamilatunnisa: Perempuan yang mempunyai kepribadian sempurna.

22. Hafshah Syarifah: Wanita yang mulia laksana.

23. Ibnatu Alifah: Wanita yang ramah dan disenangi.

24. Inas Haura: Wanita berkulit putih yang mudah bergaul.

25. Jahida: Membantu yang lemah.

26. Jahizah: yang dilengkapi.

27. Kamila Ulfa: Persahabatan yang sempurna.

28. Kamilah Adlillah: Wanita yang sempurna yang mendapat keadilan atau karunia Allah.

29. Lailah Haffafah: Malam yang bercahaya.

30. Lailah Latifah: Malam kerinduan.

31. Nurjannah : Cahaya surga.

32. Nuwairah : Api kecil yang bercahaya

33. Nuzhah : Rekreasi.

34. Oadira : Kuat, Ampuh.

35. Oaisara : Istri kaisar.

36. Oamra : Bulan.

37. Qudsiyyah : Kesucian, Keberkahan.

38. Rafilah Khaidah: Anak perempuan yang anggun.

39. Rahimah Anisah: Wanita anggun yang ramah tamah.

40. Rahimah Talita: Perempuan yang penuh kasih sayang.