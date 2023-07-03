Apa Itu Ayah Baptis? Simak Pengertiannya di Sini

akan dibahas secara singkat dalam artikel ini.

Secara pengertian kata, dikutip dari laman kamus resmi Oxford, kata Ayah Baptis atau Godfather sendiri memiliki banyak makna. Arti pertama ialah sebagai sebutan untuk sosok seorang pria yang berpengaruh atau perintis dalam gerakan atau organisasi.

Kemudian arti kedua bisa juga sebagai istilah penyebutan untuk seseorang yang mengarahkan organisasi ilegal, terutama pemimpin keluarga Mafia.

Selain itu, seperti namanya yakni Ayah Baptis, melansir laman Free Dictionary, Senin (3/7/2023) artinya adalah seorang pria yang bertindak sebagai penjamin bagi seorang anak, seperti pada prosesi pembaptisan di umat Kristiani.