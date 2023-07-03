Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Apa Itu Ayah Baptis? Simak Pengertiannya di Sini

Pradita Ananda , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |19:30 WIB
Apa Itu Ayah Baptis? Simak Pengertiannya di Sini
Apa Itu Ayah Baptis, Simak Pengertiannya di Sini (Foto: Crosswalk)
A
A
A

Apa Itu Ayah Baptis? Simak Pengertiannya di Sini, akan dibahas secara singkat dalam artikel ini.

Secara pengertian kata, dikutip dari laman kamus resmi Oxford, kata Ayah Baptis atau Godfather sendiri memiliki banyak makna. Arti pertama ialah sebagai sebutan untuk sosok seorang pria yang berpengaruh atau perintis dalam gerakan atau organisasi.

Kemudian arti kedua bisa juga sebagai istilah penyebutan untuk seseorang yang mengarahkan organisasi ilegal, terutama pemimpin keluarga Mafia.

(Apa Itu Ayah Baptis? Simak Pengertiannya di Sini, Foto: Shutterstock) 

Selain itu, seperti namanya yakni Ayah Baptis, melansir laman Free Dictionary, Senin (3/7/2023) artinya adalah seorang pria yang bertindak sebagai penjamin bagi seorang anak, seperti pada prosesi pembaptisan di umat Kristiani.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement