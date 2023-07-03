Tips Nikita Willy Mengasuh Baby Issa Tetap Nyaman Selama di Pesawat

MEMBOYONG anak untuk menempuh perjalanan panjang, terutama perjalanan panjang dengan menggunakan pesawat udara memang bukan tantangan mudah bagi tiap orang tua.

Mengasuh mengurus anak ketika dibawa dalam perjalanan udara yang panjang alias lama, memang butuh trik tersendiri. Hal yang sama berlaku juga untuk mama muda, Nikita Willy yang notabene cukup sering traveling melakukan perjalanan udara yang panjang bersama sang putra, Issa Xander Djokosoetono alias Baby Issa.

Sebagai seorang ibu, Nikita tentunya menginginkan sang anak tetap merasa nyaman dan tak gelisah selama bepergian Lalu, bagaimana tips dari Nikita Willy agar buah hati tetap nyaman dan tidak rewel di pesawat?

Tips pertama dari pesinetron cantik kelahiran 1994 tersebut, ialah benar-benar memperhatikan pemilihan jam penerbangan. Niki mengaku condong menyesuaikan dengan jam tidur baby Issa.

"Kalau aku sama Indra lebih suka flight yang lewat jam tidurnya dia,” ujar Nikita Willy , dikutip dari akun channel YouTube miliknya, Senin (3/7/2023).

BACA JUGA:

Hal ini bertujuan supaya Baby Issa bisa tidur nyenyak di pesawat dan tidak banyak melakukan aktivitas.

“Misalnya dia selalu tidur jam 7 malam, kita selalu cari flight yang lebih malem dari itu, jadi sebenarnya dia sudah ngantuk banget. Terus kalau mau bertingkah juga sudah lemes banget karena dia ngantuk, jadi kebanyakan dia tidur di pesawat," jelasnya lagi.