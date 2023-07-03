Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Kenapa Cewek Otaku Terlihat Begitu Spesial dan Istimewa? Ternyata Ini Alasannya

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |09:26 WIB
Kenapa Cewek Otaku Terlihat Begitu Spesial dan Istimewa? Ternyata Ini Alasannya
Ilustrasi (Foto: Freepik)
A
A
A

ADA alasan kenapa cewek otaku terlihat begitu spesial dan istimewa? ternyata ini alasannya.Tidak sedikit di seluruh dunia mengenal otaku yakni sebutan untuk seseorang yang menggeluti hobi tertentu.

Orang-orang yang menjadi otaku biasanya akan sangat menekuni hobinya

Menurut budaya barat, otaku sekilas mirip dengan istilah "Geek" dalam bahasa Inggris. Namun seiring berjalannya waktu, otaku kini lebih merujuk pada orang-orang yang sangat menyukai bahkan hingga terobsesi dengan anime Jepang.

Otaku ini biasanya lebih didominasi oleh para laki-laki. Namun semakin hari, tidak sedikit pula perempuan yang kemudian menyukai anime Jepang hingga menjadi seorang otaku.

Berikut kenapa cewek otaku terlihat begitu spesial dan istimewa? ternyata ini alasannya dilansir dari berbagai sumber:

1. Setia

Cewek jepang

Cewek yang menjadi otaku akan lebih banyak menghabiskan waktunya untuk menonton anime. Oleh karena itu, mereka akan sulit menemukan pasangan. Sekalinya mendapat pasangan, mereka akan sangat setia dan jarang selingkuh.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement