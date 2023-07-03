Kenapa Cewek Otaku Terlihat Begitu Spesial dan Istimewa? Ternyata Ini Alasannya

ADA alasan kenapa cewek otaku terlihat begitu spesial dan istimewa? ternyata ini alasannya.Tidak sedikit di seluruh dunia mengenal otaku yakni sebutan untuk seseorang yang menggeluti hobi tertentu.

Orang-orang yang menjadi otaku biasanya akan sangat menekuni hobinya

Menurut budaya barat, otaku sekilas mirip dengan istilah "Geek" dalam bahasa Inggris. Namun seiring berjalannya waktu, otaku kini lebih merujuk pada orang-orang yang sangat menyukai bahkan hingga terobsesi dengan anime Jepang.

Otaku ini biasanya lebih didominasi oleh para laki-laki. Namun semakin hari, tidak sedikit pula perempuan yang kemudian menyukai anime Jepang hingga menjadi seorang otaku.

Berikut kenapa cewek otaku terlihat begitu spesial dan istimewa? ternyata ini alasannya dilansir dari berbagai sumber:

1. Setia





Cewek yang menjadi otaku akan lebih banyak menghabiskan waktunya untuk menonton anime. Oleh karena itu, mereka akan sulit menemukan pasangan. Sekalinya mendapat pasangan, mereka akan sangat setia dan jarang selingkuh.