Verrell Bramasta Rutin Maskeran dengan Sheet Mask, Ternyata Ini Manfaatnya

MELAKUKAN perawatan kulit wajah tidak hanya penting untuk perempuan, tetapi juga pria. Karena selain glowing, perawatan kulit wajah bisa membuatnya menjadi sehat.

Buat Anda yang bingung mau melakukan perawatan, tidak ada salahnya untuk menjajal rawat kulit dengan sheet mask. Produk skincare ini terbilang semakin 'affordable' di pasaran, tapi tetap jadi pilihan efektif menyehatkan kulit.

Sheet mask dipercaya mampu menyehatkan kulit secara optimal karena kandungan kebaikan di dalamnya. Terlebih sheet mask yang mengandung 7x Ceramide dan 6x Gentle-A Retinal.

Artis Verrell Bramasta bahkan mengaku rutin maskeran dengan sheet mask yang mengandung ceramide dan retinol. Menurutnya, produk sheet mask seperti itu memungkinkan kesehatan kulitnya terjaga.

"Penting bagi kita untuk merawat kulit dengan produk berkualitas. Akan menguntungkan jika produknya gak ngabisin isi kantong," kata Verrell Bramasta, brand ambassador BIOAQUA, dari keterangan resmi yang diterima MNC Portal, Jumat (30/6/2023).

Bicara soal kandungan ceramide yang ada di sheet mask, menurut laporan Medical News Today, ceramide adalah molekul lipid yang memainkan peran penting dalam struktur dan fungsi pelindung kulit.

"Ceramide itu punya fungsi mencegah hilangnya kelembapan alami kulit hingga melindungi kulit dari faktor perusak kulit," ungkap laporan tersebut.

Jadi, semakin cukup kadar ceramide di kulit wajah, maka kelembapan alami terkunci di kulit. Dengan begitu, kulit terlihat lebih sehat, terhidrasi, kenyal, dan awet muda pastinya.