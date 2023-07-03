Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Verrell Bramasta Rutin Maskeran dengan Sheet Mask, Ternyata Ini Manfaatnya

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |21:00 WIB
Verrell Bramasta Rutin Maskeran dengan Sheet Mask, Ternyata Ini Manfaatnya
Verrell Bramasta (Foto: Instagram/@bramastavrl)
A
A
A

MELAKUKAN perawatan kulit wajah tidak hanya penting untuk perempuan, tetapi juga pria. Karena selain glowing, perawatan kulit wajah bisa membuatnya menjadi sehat. 

Buat Anda yang bingung mau melakukan perawatan, tidak ada salahnya untuk menjajal rawat kulit dengan sheet mask. Produk skincare ini terbilang semakin 'affordable' di pasaran, tapi tetap jadi pilihan efektif menyehatkan kulit.

Mask Sheet

Sheet mask dipercaya mampu menyehatkan kulit secara optimal karena kandungan kebaikan di dalamnya. Terlebih sheet mask yang mengandung 7x Ceramide dan 6x Gentle-A Retinal.

Artis Verrell Bramasta bahkan mengaku rutin maskeran dengan sheet mask yang mengandung ceramide dan retinol. Menurutnya, produk sheet mask seperti itu memungkinkan kesehatan kulitnya terjaga.

Verrell Bramasta

"Penting bagi kita untuk merawat kulit dengan produk berkualitas. Akan menguntungkan jika produknya gak ngabisin isi kantong," kata Verrell Bramasta, brand ambassador BIOAQUA, dari keterangan resmi yang diterima MNC Portal, Jumat (30/6/2023).

Bicara soal kandungan ceramide yang ada di sheet mask, menurut laporan Medical News Today, ceramide adalah molekul lipid yang memainkan peran penting dalam struktur dan fungsi pelindung kulit.

"Ceramide itu punya fungsi mencegah hilangnya kelembapan alami kulit hingga melindungi kulit dari faktor perusak kulit," ungkap laporan tersebut.

Jadi, semakin cukup kadar ceramide di kulit wajah, maka kelembapan alami terkunci di kulit. Dengan begitu, kulit terlihat lebih sehat, terhidrasi, kenyal, dan awet muda pastinya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/611/3162924/keriput-X4NV_large.jpg
Kebiasaan Mengerutkan Dahi Bikin Kulit Cepat Keriput
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/612/3151963/moms_ini_dampak_polusi_udara_pada_kulit_anak_berikut_cara_melindunginya-4vxW_large.jpg
Moms, Ini Dampak Polusi Udara pada Kulit Anak! Berikut Cara Melindunginya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/611/3130510/4_tips_merawat_kulit_di_cuaca_panas-80AH_large.jpg
4 Tips Merawat Kulit di Cuaca Panas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/611/3021478/mengenal-fungsi-glycolic-acid-yang-bikin-awet-muda-g20TUhss2R.jpg
Mengenal Fungsi Glycolic Acid yang Bikin Awet Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/12/611/3020600/retinol-vs-retinal-mana-yang-lebih-ampuh-atasi-jerawat-hingga-kurangi-penuaan-gUqKcddhux.jpg
Retinol Vs Retinal, Mana yang Lebih Ampuh Atasi Jerawat hingga Kurangi Penuaan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/07/611/3018527/5-tips-punya-kulit-sehat-dan-kenyal-TAikNYVT02.jpg
5 Tips Punya Kulit Sehat dan Kenyal
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement