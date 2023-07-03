6 Tips Simpel Cegah dan Mengurangi Jerawat, Kebersihan Rambut Termasuk Loh!

JERAWAT masih jadi salah satu masalah klasik kulit wajah banyak orang. Mencegah dan menghilangkan jerawat, sama-sama tidak gampang dan membutuhkan kombinasi praktik perawatan kulit yang baik dan kebiasaan gaya hidup sehat.

Timbulnya jerawat, salah satu yang paling seringnya di kulit wajah ini bukan hanya menganggu penampilan tapi juga menurunkan kepercayaan diri seseorang. Makanya penting untuk tahu dan mempraktikkan cara mencegah serta mengurangi jerawat.

Seperti apa? Simak penjelasan enam tips simpel cegah dan mengurangi jerawat di bawah ini, seperti diwarta dari Times of India, Senin (3/7/2023)

1. Bersihkan wajah dua kali sehari: Jangan malas cuci muka! Ini cara paling sederhana agar jerawat tak muncul. Pakai sabun pembersih formula lembut untuk mencuci muka di pagi hari dan sebelum tidur.

Tujuannya? Nenghilangkan kotoran, minyak, dan segala kotoran yang bisa menyumbat pori-pori.

2. Hindari menyentuh wajah: Menyentuh wajah dengan tangan yang kotor, bisa membuat bakteri dan minyak berpindah ke wajah yang menyebabkan munculnya jerawat.

BACA JUGA: