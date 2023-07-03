Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Akhirnya Terungkap, Rambut Pendek Pirang Karina Aespa yang Swag Banget!

Pradita Ananda , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |16:30 WIB
Akhirnya Terungkap, Rambut Pendek Pirang Karina Aespa yang Swag Banget!
Karina Aespa, (Foto: SM Entertainment)
A
A
A

KARINA, leader dan center visual Aespa belum lama ini trending dan jadi sorotan publik karena tampilan gaya rambutnya, rambut panjang lurus warna pirang platinum ketika comeback dengan lagu terbaru, Spicy di album teranyar Aespa, MY WORLD.

Setelah kini kembali tampil dengan gaya rambut khasnya, panjang lurus hitam bervolume. Karina baru-baru ini jadi buah bibir di jagat maya karena mengunggah foto-foto yang memperlihatkan rambutnya yang ternyata pendek.

Melansir laporan Kbizoom, Senin (3/7/2023) baru-baru ini, Karina mengunggah beberapa foto melalui platform komunikasi penggemar Bubble, dua foto mirror selfie dirinya yang memperlihatkan rambut shaggy pendek warna pirang miliknya.

(Foto: Bubble Karina Aespa) 

“Saya menyimpan foto-foto ini. Saya pikir akan menyenangkan untuk mencoba gaya rambut seperti ini suatu hari nanti,” tulis Karina.

Halaman:
1 2
      
