HOME WOMEN TRAVEL

Momen Berkesan Guido Rodriguez Liburan ke Lombok, Nikmati Sunset hingga Dinner Romantis!

Prisca Arianto , Jurnalis-Selasa, 04 Juli 2023 |04:02 WIB
Momen Berkesan Guido Rodriguez Liburan ke Lombok, Nikmati Sunset hingga Dinner Romantis!
Gelandang Timnas Argentina, Guido Rodriguez liburan ke Lombok bareng istri (Foto: Instagram/@guiido_rodriguez)
KEINDAHAN alam Indonesia rupanya sudah membuat gelandang Timnas Argentina, Guido Rodriguez jatuh cinta.

Usai bermain dalam FIFA Matchday melawan Timnas Indonesia pada Senin, 19 Juni 2023 lalu, Guido bersama sang istri, Wada Ramon menghabiskan liburan ke Bali dan Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Setelah puas berwisata ke Pulau Dewata, Guido kini membagikan potret liburan bersama istri tercinta di Gili Trawangan, Lombok.

Guido Rodriguez di Lombok

(Foto: Instagram/@guiido_rodriguez)

Dalam unggahan di akun Instagram miliknya, @guiido_rodriguez, di foto pertama Guido berpose siluet dengan latar sunrise di pantai Lombok seraya mengenakan topi.

Sedangkan di foto kedua, Guido nampak begitu menikmati kuliner malam di Lombok. Ia memposting foto ketika sedang mampir di sebuah warung makan pinggir jalan, semacam angkringan.

Guido Rodriguez di Lombok

(Foto: Instagram/@guiido_rodriguez)

Pemain Real Betis itu juga tak ingin melewatkan momen menikmati keindahan Gili Trawangan, sebagaimana ia abadikan di foto ke-3. Pada potret berikutnya, Guido bersama istri menikmati panorama sunset dari atas kapal wisata.

