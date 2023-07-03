Bikin Heboh Pengunjung, Intip Keseruan Verrell Bramasta dan Natasha Wilona di Jakarta Fair 2023

EVENT Jakarta Fair 2023 mencuri perhatian banyak orang. Tidak hanya dari kalangan masyarakat umum, tapi juga sejumlah selebriti terpantau mampir ke event pekan raya tahunan terbesar se-Asia Tenggara itu.

Sebut saja Verrell Bramasta dan Natasha Wilona. Dua selebriti muda itu sempatkan waktu untuk seru-seruan di Jakarta Fair 2023. Lantas, ngapain saja dan seperti apa keseruan mereka?

Verrell bercerita kalau dirinya menikmati keseruan Jakarta Fair 2023 bareng Natasha Wilona dengan keliling dan jajan skincare. Ya, hal yang unik sekali, bukan?

"Senang banget bisa seru-seruan di Jakarta Fair 2023 sekaligus menyapa pengunjung," cerita Verrell, dikutip dari laporan BIOAQUA, belum lama ini.

(Foto: Instagram/@bramastavrl)

Ya, pengunjung Jakarta Fair 2023 bisa berdiri dekat dengan idola anak muda ini. Bahkan, dari pantauan Instagram Verrell, dia sempat foto bareng fans-fans yang mencintai mereka.

"Saya bahagia banget bisa ikut memeriahkan Jakarta Fair 2023. Kami juga tadi membagikan beberapa skincare buat pengunjung yang beruntung," ungkap Natasha Wilona.

Tak sekadar seru-seruan, Verrell dan Wilona juga berkesempatan untuk melakukan skin check yang disediakan di booth kecantikan itu. Dan tentu saja jajan skincare untuk keperluan kesehatan kulit mereka. Wah, seru banget kan?