Pria Ini Buka Toko Narkoba, Berakhir Meninggal Akibat Overdosis Fentanil

SEORANG pria bernama Jerry Martin meninggal di Vancouver pada hari Jumat lalu. Ia sebelumnya dirawat di rumah sakit karena overdosis fentanil. Hal ini disampaikan temannya Krista Thomas.

Martin meninggal di usia yang terbilang muda, 51 tahun. Ia sebelumnya dikabarkan tidak responsif saat dirawat di rumah sakit.

Akibat tak responsif selama berhari-hari, akhirnya keluarganya memutuskan untuk melepaskannya dari alat bantu hidup. Dikutip dari VICE News, Matin sudah kecanduan kokain dan menjadi tunawisma selama masa mudanya.

“Martin percaya bahwa orang bisa mengobati trauma mereka sendiri dan selama mereka melakukan itu, mereka membutuhkan pasokan yang aman untuk melakukannya seperti narkoba,” kata Thomas.

“Namun Martin memiliki traumanya sendiri dan sayangnya, dia kambuh,” ujar Thomas.

