HOME WOMEN HEALTH

Tips Menjaga Kesehatan Otak Agar Tak Kena Penyumbatan, Salah Satunya Batasi Kopi

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |22:34 WIB
Tips Menjaga Kesehatan Otak Agar Tak Kena Penyumbatan, Salah Satunya Batasi Kopi
Kopi (Foto: Unsplash)
A
A
A

KESEHATAN otak sangat penting dijaga, apalagi jika otak sakit maka akibatnya fatal dan mematikan. Apalagi sejumlah publik figur menderita penyakit yang berkaitan dengan otak akhir-akhir ini. Mulai dari Tukul Arwana, Ridwan Saidi, Pak Ogah dan Indra Bekti. Rata-rata mereka mengalami pendarahan otak atau penyumbatakan pembuluh darah di otak

Pendarahan di otak bisa terjadi karena beberapa hal, tapi perdarahan subarachnoid bisa dibagi ke dalam dua jenis, yaitu perdarahan subarachnoid traumatik dan non-traumatik.

Perdarahan subarachnoid traumatik, biasanya terjadi karena adanya cedera kepala yang bersifat berat. Misalnya, kecelakaan lalu lintas, terjatuh, ataupun tertimpa dengan keras di bagian kepala.

Sementara pada perdarahan subarachnoid non-traumatik, perdarahan biasanya muncul secara tiba-tiba dan tidak didahului cedera.

Lalu bagaimana cara mencegahnya?

kopi

1. Batasi Kopi dan Kafein

Agar lebih sehat dan terhindar dari perdarahan subarachnoid, mulailah untuk membatasi asupan kopi dan makanan lain yang banyak mengandung kafein. Nyatanya, mengonsumsi kafein secara berlebihan bisa menyebabkan hipertensi dan mengganggu kesehatan secara keseluruhan.

 BACA JUGA:

2. Hindari Makanan Olahan

Penyakit hipertensi alias tekanan darah tinggi bisa menjadi faktor risiko seseorang terserang peradarahan subarachnoid. Maka dari itu, sangat penting untuk menghindari jenis makanan yang bisa menyebabkan tekanan darah meningkat, misalnya makanan olahan dan jenis makanan kalengan.

Pasalnya, jenis makanan ini memiliki kandungan garam dalam jumlah yang tinggi. Terlalu banyak mengonsumsi garam bisa menyebabkan tekanan darah meningkat secara drastis dan memicu hipertensi.

 Halaman:

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
