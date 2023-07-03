Menkes Ungkap Jurus Jitu Cegah Pandemi Berikutnya: Jangan Tunggu Patogen Loncat ke Manusia

MENTERI Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menemukan satu poin penting dari terjadinya bencana pandemi Covid-19. Adalah perpindahan patogen penyebab penyakit dari hewan ke manusia yang perlu dicegah.

Ya, kabar beredar bahwa Covid-19 awalnya dari kelelawar dan patogen yang ada di hewan itu berpindah ke manusia. Dari sana pandemi Covid-19 menyebar ke seluruh dunia.

"Jadi, pelajaran yang bisa diambil dari pandemi Covid-19 adalah jangan tunggu patogen loncat ke manusia," jelas Menkes Budi dalam tayangan Youtube Sekretariat Kabinet RI, Senin malam (3/7/2023).

Jika patogen itu sudah loncat ke manusia, lanjut Menkes Budi, penanganan dan pencegahannya akan lebih susah. Beda cerita kalau patogennya sudah dicegah loncat ke manusia.