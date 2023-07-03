Mengenal Apa Itu Sindrom Brain Fog yang Dialami Nikita Willy Istri Indra Priawan?

MENGENAL apa itu sindrom Brain Fog yang dialami oleh Nikita Willy, istri Indra Priawan. Istri dari Indra Priwan mengaku mengalami sindrom brain fog semenjak melahirkan anak pertamanya bernama Issa Xander Djokosoetono.

Akibat menderita sindrom tersebut, Nikita Willy menjadi merasa takut untuk bermain media sosial. Hal ini karena dirinya khawatir akan membaca komentar negatif dari netizen yang nantinya akan berdampak buruk pada dirinya.

"Jujur aja semenjak aku jadi ibu ini, aku lebih sensitif. Aku lebih kayak suka kadang-kadang dapet mom brain, brain fog gitu-gitu loh," ujar Nikita Willy di podcast Denny Sumargo.

Lantas sebenarnya yang dimaksud dengan sindrom brain fog ini adalah Kabut otak. Dilansir Healthline, gejala yang dapat disebabkan oleh stres, perubahan pola tidur, obat-obatan, dan faktor lainnya. Ini dapat menyebabkan kebingungan, masalah memori, dan kurangnya fokus.

Secara sederhana, brain fog ini merupakan sindrom yang mempengaruhi kemampuan berpikir seseorang.