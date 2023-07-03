5 Destinasi Horor dengan Mitos Menyeramkan di Tuban, Kuat Aura Mistis Pas buat Uji Nyali

SETIDAKNYA terdapat 5 tempat horor di Tuban, Jawa Timur yang menjadi destinasi wisata menarik. Namun, beberapa tempat wisata ini menyimpan kisah horor yang membuat bulu kuduk berdiri.

Banyak wisatawan datang ke tempat ini untuk merasakan keindahan sekaligus suasana mistis yang ada. Tempat wisata horor ini cocok bagi wisatawan yang menyukai destinasi wisata menantang.

Berikut Okezone sajikan 5 destinasi horor di Tuban, Jawa Timur paling pas buat Anda yang ingin pacu adrenalin atau uji nyali;

1. Pantai Boom

Dahulu kala Pantai Boom Tuban, Jawa Timur menjadi tempat keluar masuknya perdagangan pada zaman Majapahit.

Seiring perkembangan jaman, pantai ini disulap menjadi tempat wisata keluarga yang mengasyikkan dengan pemandangan indah.

Pantai Boom (Foto: Instagram/@acthaaa)

Pantai Boom memiliki mitos siapa sja pasangan yang datang ke pantai tersebut dan bersikap buruk maka hubungannya akan berantakan. Untuk itu, sepasang kekasih baiknya menjaga perilaku saat berlibur ke pantai ini.

2. Air Terjun Nglirip

Masyarakat Tuban tidak asing dengan tempat wisata Air Terjun Nglirip. Air terjun ini memiliki panorama menakjubkan dengan mata air menyegarkan. Sehingga banyak wisatawan datang untuk berenang dan berfoto ria di Air Terjun Nglirip.

Pada malam hari Air Terjun Nglirip tampak mencekam dan menyeramkan. Berdasarkan cerita masyarakat, konon air terjun ini menjadi pemandian makhluk halus di malam hari.

Air terjun Nglirip (Foto: dok. Cii Raden)

3. Pantai Remen

Pasir putih Pantai Remen menambah keindahan pantai yang berlokasi di Desa Remen ini. Pantai Remen merupakan satu-satunya pantai yang memiliki pasir putih indah.

Di balik keindahannya, Pantai Remen menjadi tempat wisata horor di Tubun. Pasalnya masyarakat yang datang kerap melihat penampakan hantu atau makhluk astral di sana.