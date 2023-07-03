Libur Idul Adha 2023, Pergerakan Penumpang Pesawat Capai 1,25 Juta Orang

LIBUR panjang Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah dari 28 Juni hingga 2 Juli 2023 membuat jumlah pergerakan penumpang pesawat di sejumlah bandara di Indonesia meningkat jadi 1,25 juta orang. Ini hal penting untuk mencapai target 1,4 miliar pergerakan wisatawan.

Hal ini disampaikan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno dalam Weekly Brief with Sandi Uno di Lobby Lantai 2 Gedung Sapta Pesona Kemenparekraf, Jakarta Pusat, Senin (3/7/2023).

"Penting bagi kita bisa mencapai target untuk terciptanya lapangan kerja dengan total 4,4 juta lapangan kerja di tahun 2024," katanya dalam jumpa pers mingguan yang turut disiarkan langsung secara online.

Menurut Sandiaga, pencapaian target 4,4 juta lapangan kerja di 2024 dan 1,4 miliar pergerakan wisatawan pada 2023 penting diwujudkan untuk meningkatkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf).

Sandiaga mengatakan bahwa selama libur panjang Idul Adha yang berbarengan dengan liburan sekolah akhir semester genap 2023, destinasi wisata favorit pilihan wisatawan adalah Yogyakarta, Solo, Malang, Batu, Bali, Lombok, Bandung, Puncak Bogor, dan Jabodetabek.

"Itu semua wisata andalan," ujarnya.