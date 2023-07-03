Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Libur Idul Adha 2023, Pergerakan Penumpang Pesawat Capai 1,25 Juta Orang

Novie Fauziah , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |21:19 WIB
Libur Idul Adha 2023, Pergerakan Penumpang Pesawat Capai 1,25 Juta Orang
Menparekraf Sandiaga Uno (Foto: Okezone.com/Novie Fauziah)
A
A
A

LIBUR panjang Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah dari 28 Juni hingga 2 Juli 2023 membuat jumlah pergerakan penumpang pesawat di sejumlah bandara di Indonesia meningkat jadi 1,25 juta orang. Ini hal penting untuk mencapai target 1,4 miliar pergerakan wisatawan.

Hal ini disampaikan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno dalam Weekly Brief with Sandi Uno di Lobby Lantai 2 Gedung Sapta Pesona Kemenparekraf, Jakarta Pusat, Senin (3/7/2023).

 BACA JUGA:

"Penting bagi kita bisa mencapai target untuk terciptanya lapangan kerja dengan total 4,4 juta lapangan kerja di tahun 2024," katanya dalam jumpa pers mingguan yang turut disiarkan langsung secara online.

 

Menurut Sandiaga, pencapaian target 4,4 juta lapangan kerja di 2024 dan 1,4 miliar pergerakan wisatawan pada 2023 penting diwujudkan untuk meningkatkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf).

 BACA JUGA:

Sandiaga mengatakan bahwa selama libur panjang Idul Adha yang berbarengan dengan liburan sekolah akhir semester genap 2023, destinasi wisata favorit pilihan wisatawan adalah Yogyakarta, Solo, Malang, Batu, Bali, Lombok, Bandung, Puncak Bogor, dan Jabodetabek.

"Itu semua wisata andalan," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/406/3068051/angela_tanoesoedibjo-ZckG_large.jpg
Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Sebut Sektor Pariwisata Nasional Berkembang Pesat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/406/3067243/meriahkan_motogp_2024_kemenparekraf_rilis_program_road_to_mandalika-uEbX_large.jpg
Meriahkan MotoGP 2024, Kemenparekraf Rilis Road to Mandalika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/406/3067239/kemenparekraf_anggarkan_rp38_miliar_untuk_renovasi_gedung_pesona_nusantara-qnTV_large.jpg
Kemenparekraf Anggarkan Rp38 Miliar untuk Biaya Renovasi Gedung Pesona Nusantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/406/3058385/kemenparekraf_dan_pemprov_gorontalo_jalin_kolaborasi-rZB3_large.JPG
Kemenparekraf dan Pemprov Gorontalo Jalin Kolaborasi Ciptakan Pariwisata Berkualitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/406/3055380/menparekraf_sandiaga_salahuddin_uno-8Swk_large.JPG
Sambangi Ponpes Az-Ziyadah Klender, Sandiaga Ajak Santri Perkuat Ekraf Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/406/3053969/menparekraf_sandiaga_salahuddin_uno-b76N_large.JPG
Sandiaga Uno Bertemu Menteri Kebudayaan Polandia, Bahas Apa?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement