HOME WOMEN TRAVEL

Simak! Cara Transit dari Bandara Domestik ke Internasional Berikut Penjelasannya

Novie Fauziah , Jurnalis-Selasa, 04 Juli 2023 |02:01 WIB
Simak! Cara Transit dari Bandara Domestik ke Internasional Berikut Penjelasannya
Ilustrasi (Foto: iStock)
ADA sejumlah prosedur yang harus dilalui jika Anda memilih pesawat terbang sebagai moda transportasi.

Termasuk ketika akan transit dari bandara domestik ke internasional, tentunya Anda harus memerhatikan dengan jeli. Apalagi bagi yang baru pertama kali jangan sampai penerbangan Anda malah tertinggal.

Transit sendiri artinya berhenti untuk sementara yang kemudian Anda harus melakukan perpindahan pesawat. Misalnya, Anda terbang ke Kuching, Malaysia.

Maka diharuskan transit lebih dahulu dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta ke Kuala Lumpur untuk berganti pesawat, dan nantinya akan sampai ke tujuan.

Transit pesawat sendiri bisa menggunakan maskapai yang sama maupun berbeda, sehingga penumpang harus jeli memerhatikannya. Berikut ini adalah caranya transit dari bandara domestik ke internasional.

Infografis Etika Dasar di Pesawat

1. Check in ke counter maskapai

Pertama-tama Anda harus check ini terlebih dahulu ke counter maskapai penerbangan yang akan digunakan. Serta bisa sekaligus memasukan koper Anda ke bagasi, namun perlu diperhatikan jangan sampai melebihi berat yang telah ditentukan.

Di counter Anda akan diminta paspor sebagai tanda identitas, dan kode booking pesawat yang nantinya akan dicetakkan oleh petugas. Bila menggunakan maskapai penerbangan yang sama, mintalah untuk dicetak keduanya.

Jika Anda menggunakan maskapai yang sama, mintalah bagasi Anda untuk diturunkan di destinasi atau bandara tujuan akhir sehingga tidak perlu bolak balik mengambilnya.

Sementara itu apabila menggunakan maskapai berbeda, biasanya Anda diharuskan mengambil bagasi Anda lebih dulu yang kemudian dilanjutkan dengan check in ulang dengan pesawat berbeda.

