Siapa Sangka Ternyata Hiu Takut dengan Lumba-Lumba, Kok Bisa?

Hiu takut dengan lumba-lumba karena kecerdasan dan kecepatan manuvernya (Foto: YouTube/Wonders of the World)

DI BALIK keganasannya, ternyata ada hewan selain Paus Orca yang juga ditakuti oleh hiu. Tak dipungkiri jika hiu jadi momok menakutkan bagi banyak orang.

Hewan buas yang hidup di laut ini terkenal mematikan bahkan kerap menjadikan manusia sebagai mangsanya.

Pamor hiu yang menyeramkan pun semakin menjadi ketika sineas perfilman membuat film tentang ganasnya hiu di lautan. Hal ini semakin membuat banyak orang ngeri dengan hewan satu ini.

Namun, pernahkah Anda mendengar bahwa hiu takut dengan lumba-lumba? Ya, mamalia laut itu dikenal menjadi salah satu hewan paling ditakuti hiu ganas.

Ilustrasi (Foto: forscubadivers.com)

Sekilas, mungkin banyak yang meragukan bila hiu bisa takut dengan lumba-lumba. Sebab, berkebalikan dengan hiu, lumba-lumba justru dianggap sebagai hewan lembut dan menggemaskan.

Hiu yang takut dengan lumba-lumba nyatanya bukan mitos semata. Dilansir Dolphins and You, hiu disebut-sebut takut dengan lumba-lumba karena kecerdasan mamalia laut itu.

Selain itu, lumba-lumba juga memiliki penglihatan dan pendengaran yang sangat baik yang digunakan untuk mendeteksi hiu sebelum mereka terlalu dekat. Dengan begitu, mereka memiliki persiapan untuk melawan predator tersebut.