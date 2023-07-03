Ternyata Ini Alasan Kenapa Banyak Ditemukan Warung Kopi di Aceh

ACEH merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terkenal dengan budaya minum kopi. Banyak pencinta kopi dari seluruh Indonesia datang ke Aceh untuk mencoba kopi lokal.

Warung kopi di Aceh menjadi tempat paling ramai pengunjung untuk menghabiskan waktu. Lantas, apa yang membuat warung kopi di Aceh sangat populer dan diminati?

Melansir De Atjehers Dari Serambi Mekkah ke Serambi Kopi, alasan kenapa banyak warung kopi di Aceh karena masyarakat Aceh memiliki tradisi minum kopi. Warung kopi menjadi tempat alternatif selain rumah dan perkantoran untuk menghabiskan waktu.

Banyaknya warung kopi di Aceh juga tidak lepas dari sejarah kopi di Indonesia. Berdasarkan sejarah, kopi pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 1699 dibawa oleh kapitalis Belanda.

Ilustrasi (Foto: Pexels)

Masyarakat Aceh sendiri sudah mengenal tanaman kopi sejak tahun 1804 dari kolonial Belanda.

Namun, masyarakat Aceh baru membudidayakan kopi pada tahun 1908 di dataran tinggi Gayo. Mereka membudidayakan dua jenis kopi yaitu robusta dan arabika.

Belanda menjual kopi arabika ke luar negeri dan masyarakat mengkonsumsi kopi jenis robusta.

Sejak saat itu, kopi menjadi komoditas unggulan di Aceh Barat. Kondisi alam dan cuaca alam Aceh Barat sangat mendukung perkembangan kopi. Awalnya kopi berkembang pesat di daerah Lamno dan Teunom, Aceh Barat.