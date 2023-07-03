Perjanjian Polopadang dan Kisah di Balik Tak Ditemukannya Buaya di Tana Toraja

TORAJA ialah sebuah kabupaten di Sulawesi Selatan yang terkenal dengan kebudayaan dan tradisi yang unik. Aspek menarik dari Toraja adalah kuburan batu yang menakjubkan.

Selain itu, salah satu hal menarik perhatian banyak orang adalah tidak adanya buaya di Toraja. Sehingga masyarakat tidak perlu takut saat mandi atau bermain di tepi sungai.

Melansir laman torayaa.com, alasan buaya tidak ditemukan di Toraja ialah karena adanya mitologi di mana orang Toraja bersumpah tidak mengganggu buaya dan sebaliknya. Sumpah itu dilontarkan oleh Polopadang, seorang pemilik kebun yang tinggal di Bukit Sarira.

Polopadang menikahi seorang bidadari bernama Indo’ Deatanna. Bidadari itu ketahuan mencuri buah di kebun Polopadang, sehingga ia harus menikah dengan Polopadang untuk bertanggung jawab.

(Foto: Instagram/@wildcroc_guide)

Dari pernikahan tersebut, keduanya memiliki seorang putra bernama Paerunan. Polopadang berjanji kepada Indo’ Deatanna untuk tidak mengatakan perkataan kasar setelah menikah.

Namun, Polopadang melanggar janjinya. Ia mengatai anaknya dengan sebutan sebutan Pepayu (kata kasar dalam bahasa Toraja).

Mendengar hal itu, Indo’ Deatanna membawa anaknya pergi dari rumah dan kembali ke khayangan.

Popopadang menyadari kesalahannya. Ia ingin mengejar istri dan anaknya ke khayangan, tetapi ia hanyalah manusia biasa. Menangislah ia sepanjang hari sampai seekor kerbau putih datang menghampirinya.