HOME WOMEN TRAVEL

Traveler Harus Tahu, Ini Alasan Tak Dianjurkan Rapikan Kasur saat Checkout dari Hotel

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |16:03 WIB
Traveler Harus Tahu, Ini Alasan Tak Dianjurkan Rapikan Kasur saat <i>Checkout</i> dari Hotel
Ilustrasi (Foto: Freepik)
A
A
A

SEBAGIAN dari kita mungkin bertanya-tanya kenapa tidak boleh merapikan kasur saat checkout dari hotel? Padahal merapikan tempat tidur hotel setelah kita menginap semalaman adalah hal baik. 

Meninggalkan kamar hotel yang kita gunakan dalam keadaan berantakan juga terasa kurang mengenakkan bagi sebagian orang.

Namun pada faktanya, kita memang tidak dianjurkan untuk merapikan tempat tidur saat hendak meninggalkan hotel. Mengapa demikian?

Melansir laman Hanami Hotel, saat kita membersihkan kamar, terkhusus merapikan tempat tidur, akan membingungkan para petugas hotel.

Ilustrasi Hotel

Ilustrasi (Foto: iStock)

Hal ini karena saat para petugas hotel melihat kamar yang selesai digunakan tertata dengan rapi, mereka akan mengira jika kita tidak menggunakan kamar itu sama sekali.

Dengan begitu, petugas hanya akan membersihkan kasurnya saja tanpa mengganti sprei, handuk ataupun benda lainnya dengan yang baru.

Jika hal itu benar terjadi, maka hal yang kurang mengenakkan akan menimpa tamu hotel yang menggunakan kamar itu berikutnya. Tamu berikutnya yang menggunakan kamar tersebut nantinya akan mendapati sprei dan handuk yang bekas kita gunakan.

Apabila memang kita berbaik hati ingin meringankan tugas para pelayan hotel, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah dengan melepas sprei dan mengumpulkannya menjadi satu bersama handuk bekas mandi.

