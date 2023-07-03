Tinggi Badan Hanya 150 Cm Bisakah Jadi Pramugari?

MENJADI seorang pramugari adalah cita-cita dari sebagian orang. Meski memiliki beban dan tanggung jawab pekerjaan yang cukup sulit, namun hal ini sebanding dengan keuntungan besar yang didapat.

Salah satu keuntungan yang membuat banyak orang tertarik menjadi seorang pramugari adalah karena gajinya yang sangat besar serta memiliki jenjang karier yang jelas di dunia penerbangan.

Meski begitu, menjadi pramugari bukanlah hal yang mudah. Ada berbagai persyaratan yang harus dipenuhi termasuk urusan fisik terkhusus tinggi badan.

Dilansir dari laman resmi Garuda Indonesia, salah satu syarat untuk menjadi siswa Flight Attendant Training (FAT) yang nantinya akan menjadi seorang pramugari adalah fisik.

Syarat fisik yang dimaksud diantaranya adalah memiliki tinggi badan minimal 158 cm dan maksimum 172 cm dengan berat badan yang ideal serta memiliki postur tubuh yang proporsional.

Dilansir dari aviation.astacademy.or.id, tinggi badan yang ideal bukan sebatas menunjang penampilan fisik pramugari agar menjadi menarik.

Akan tetapi, ada berbagai alasan teknis yang nantinya berkaitan dengan tugas yang diemban.

Sebagai seorang pramugari, nantinya saat pesawat hendak lepas landas, pramugari akan bertugas untuk menutup kompartemen overhead.