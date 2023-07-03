Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Mengulik Sejarah dan Asal-usul Penamaan Nasi Jamblang Khas Cirebon

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |17:01 WIB
Mengulik Sejarah dan Asal-usul Penamaan Nasi Jamblang Khas Cirebon
Nasi Jamblang Khas Cirebon, Jawa Barat (Foto: Instagram/@kulinercirebon)
INDONESIA merupakan negara kaya akan kuliner unik. Bahkan hampir di setiap daerah memiliki makanan khasnya tersendiri.

Makanan khas setiap daerah inilah yang kerap menarik perhatian para wisatawan untuk datang. Salah satu makanan khas Indonesia yang cukup unik adalah nasi jamblang.

Seperti apa sejarahnya dan mengapa disebut nasi jamblang? Simak penjelasannya berikut ini.

Mengutip laman Warisan Budaya Kemdikbud, nasi jamblang atau sega jamblang merupakan salah satu makanan khas Cirebon.

Disebut nasi jamblang karena makanan ini berasal dari sebuah daerah Jamblang yang berlokasi di barat Kota Cirebon.

Nasi Jamblang Khas Cirebon

Nasi Jamblang (Foto: Instagram/@nasijamblang_manggendut)

Sejarah nasi jamblang sendiri disinyalir berkaitan dengan proses pembuatan jalan raya Anyer-Panarukan di masa kolonial Belanda.

Proyek pembuatan jalan yang diinisiasi oleh Jenderal Daendles ini melibatkan banyak pribumi, salah satunya masyarakat Cirebon.

Kala itu para pekerja tidak mendapatkan upah yang banyak sehingga banyak dari mereka yang mengalami kelaparan.

Alhasil, banyak dari mereka yang akhirnya membawa bekal nasi dari rumah. Sayangnya, bekal yang mereka bawa biasanya akan basi setelah beberapa jam.

Halaman: 1 2
1 2
      
