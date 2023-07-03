Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Macaroni Schotel, Kudapan Nikmat Lumer dan Lembut di Mulut

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |20:30 WIB
Resep Macaroni Schotel, Kudapan Nikmat Lumer dan Lembut di Mulut
Resep macaroni schotel ala Chef Devina, (Foto: Tangkapan layar Youtube Devina Hermawan)
A
A
A

MACARONI Schotel yang punya cita rasa yang gurih dari susu dan keju yang lembut, jadi salah satu makanan favorit banyak orang terutama bagi para pecinta keju dan susu.

Menu ini bisa jadi salah satu ide masakan alternatif serba keju dan susu yang simpel tapi tetap lezat. Berikut ini adalah resep macaroni schotel yang gurih, lumer, dan lembut di mulut, cocok untuk pengganjal perut ketika lapar tapi enggan makan makanan berat.

Dilansir dari channel Youtube Devina Hermawan, Senin (3/7/2023) berikut resep Macaroni Schotel ala Chef Devina Hermawan yang sangat mudah untuk dicoba sendiri di rumah. Selamat mencoba!

Bahan-bahan utama;

250 gr makaroni kering

1 liter air

½ sdt garam

 BACA JUGA:

Bahan saus putih:

7 sdm tepung terigu protein sedang

5 sdm mentega tawar

750 ml susu

¼ sdt bubuk pala

¼ sdt merica

1 st garam

¾ sdt kaldu bubuk

¼ sdt lada hitam

60 gr keju cheddar

70 gr keju mozarella atau jenis quick melt

1 batang seledri

3 butir telur

 BACA JUGA:

Bahan isian:

 

85 gr kornet sapi

100 gr beef bacon

80 gr daging cincang

1 buah bawang bombai ukuran kecil

2 siung bawang putih

Minyak secukupnya

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/298/3153592/laksa-1zY2_large.jpg
Resep Laksa Spaghetti, Hangat Cocok saat Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/09/298/3102840/yulita_intan-PNhj_large.jpg
Kombinasi Lezat Tahu dan Udang: Rahasia Sapo Tahu Gurih Mama Yulita Intan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102281/resep_ayam_masak_kurma_mama_lita-GYAh_large.jpg
Resep Ayam Masak Kurma yang Manis Pedas ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102280/resep_bugis_mandi-4mjp_large.jpg
Resep Membuat Bugis Mandi Lembut dan Gurih ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102272/resep_sayur_lodeh_salmon-YMvb_large.jpg
Kangen Masakan Indonesia? Coba Resep Sayur Lodeh Salmon ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/298/3101867/telur_acar_kuning-auMy_large.jpg
Resep Telur Acar Kuning ala Mama Lita, Praktis dan Lezat!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement