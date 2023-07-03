Resep Macaroni Schotel, Kudapan Nikmat Lumer dan Lembut di Mulut

MACARONI Schotel yang punya cita rasa yang gurih dari susu dan keju yang lembut, jadi salah satu makanan favorit banyak orang terutama bagi para pecinta keju dan susu.

Menu ini bisa jadi salah satu ide masakan alternatif serba keju dan susu yang simpel tapi tetap lezat. Berikut ini adalah resep macaroni schotel yang gurih, lumer, dan lembut di mulut, cocok untuk pengganjal perut ketika lapar tapi enggan makan makanan berat.

Dilansir dari channel Youtube Devina Hermawan, Senin (3/7/2023) berikut resep Macaroni Schotel ala Chef Devina Hermawan yang sangat mudah untuk dicoba sendiri di rumah. Selamat mencoba!

Bahan-bahan utama;

250 gr makaroni kering

1 liter air

½ sdt garam

Bahan saus putih:

7 sdm tepung terigu protein sedang

5 sdm mentega tawar

750 ml susu

¼ sdt bubuk pala

¼ sdt merica

1 st garam

¾ sdt kaldu bubuk

¼ sdt lada hitam

60 gr keju cheddar

70 gr keju mozarella atau jenis quick melt

1 batang seledri

3 butir telur

Bahan isian:

85 gr kornet sapi

100 gr beef bacon

80 gr daging cincang

1 buah bawang bombai ukuran kecil

2 siung bawang putih

Minyak secukupnya