7 Minuman Paling Ampuh untuk Buang Lemak di Perut, Cek di Sini

7 Minuman Paling Ampuh untuk Buang Lemak di Perut, menarik diketahui maka dari itu akan dibahas singkat dalam artikel ini.

Membuang lemak di perut bisa dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari cara instan seperti operasi atau cara alami seperti berolahraga, diet menjaga makanan, atau mengonsumsi minuman ampuh membantu proses membuang lemak di perut.

Ya, ada beberapa minuman dapat membantu Anda membuang lemak di perut yang membandel dan menganggu. Mewarta Times of India dan NDTV Health, Senin (3/7/2023) berikut tujuh minuman paling ampuh buang lemak di perut.

1. Jahe lemon: Jahe dapat membantu mengurangi peradangan sekaligus merangsang pencernaan dan menekan nafsu makan yang pada akhirnya bisa bantu mengurangi berat badan jika dikonsumsi secara rutin. Bisa dikonsumsi dengan menambahkan satu sendok teh bubuk jinten panggang dan peras setengah lemon.

( 7 Minuman Paling Ampuh untuk Buang Lemak di Perut, Foto: Freepik)





2. Mentimun dan kiwi : Baik mentimun dan kiwi, keduanya sama-sama mengandung nutrisi baik, timun punya sekitar 95 persen air dan sarat akan kandungan vitamin K. Ditambah kiwi yang sarat akan vitamin C. Kombinasi jus buah yang apik sebagai minuman detoks sehat untuk membakar lemak perut.

3. Jus bayam dan kale: Kombinasi antara bayam yang membantu menurunkan berat badan karena rendah kalori dan tinggi serat, apalagi kale sebagai salah satu super food juga mengandung serat dan punya kandungan air yang tinggi, ideal untuk bantu menurunkan berat badan.

(7 Minuman Paling Ampuh untuk Buang Lemak di Perut, Foto: Ist)