Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Kenapa Popcorn di Bioskop Wangii?Ini Alasannya

Rina Anggraeni , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |10:27 WIB
Kenapa Popcorn di Bioskop Wangii?Ini Alasannya
Ilustrasi (Foto:Pixabay)
A
A
A

KENAPA popcorn di bioskop wangi? ini alasannya menarik untuk diulas. Pasalnya, menikmati popcorn sambil duduk di teater memiliki suasana berbeda dibandingkan menikmatinya hanya dalam rumah saja.

Lantaran rasa popcorn itu sendiri membuat terlihat berbeda saat berada bioskop dan rumah berbeda. Lantaran cara memasaknya , seperti dirumah popcron dimask menggunakan microwave sedangkan di bioskop memiliki teknik berbeda dalam pengolahannya hingga mendapatkan rasa harum.

Popcorn

Adapun, penelitian telah menunjukkan bahwa ada alasan nyata mengapa popcorn di bioskop terasa lebih enak dan wangi bagi kita.

Dilansir dari Bestdarnkettlecorn kenapa popcorn di bioskop wangi? ini alasannya yakni kandungannya. Dia memiliki bahan khusus untuk membuat aromanya lebih mencolok memenuhi teater.

Sehingga saat Anda memasuki bioskop membuatnya sangat menyukai aroma dari camilan tersebut. Banyak orang umum hanya tahu bahan rahasia popcorn bioskop hanyalah satu ton mentega. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/21/298/2887055/resep-popcorn-semangka-yang-viral-ternyata-mudah-loh-Nuoxn83ER2.jpg
Resep Popcorn Semangka yang Viral, Ternyata Mudah Loh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/04/08/298/2391188/audrey-wicaksana-bagikan-resep-rahasia-popcorn-caramel-dijamin-bikin-nagih-xplUK3xe6D.jpg
Audrey Wicaksana Bagikan Resep Rahasia Popcorn Caramel, Dijamin Bikin Nagih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/04/04/298/2389252/wajib-tahu-sejarah-popcorn-jadi-makanan-favorit-di-bioskop-xICTNAbjzE.jpg
Wajib Tahu, Sejarah Popcorn Jadi Makanan Favorit di Bioskop
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/03/18/481/2379787/popcorn-ternyata-punya-banyak-nutrisi-lho-ini-daftarnya-PeuaPe4PpY.jpg
Popcorn Ternyata Punya Banyak Nutrisi Lho, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/01/07/298/2340615/khasiat-popcorn-yang-jarang-diketahui-bisa-turunkan-berat-badan-lho-ariwMS1uau.jpg
Khasiat Popcorn yang Jarang Diketahui, Bisa Turunkan Berat Badan Lho
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/11/30/612/2319010/sejak-kapan-popcorn-jadi-camilan-populer-di-bioskop-ini-jawabannya-wtmGpDVjO5.jpg
Sejak Kapan Popcorn Jadi Camilan Populer di Bioskop? Ini Jawabannya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement