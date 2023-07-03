Kembali Tampil Hot, Tante Ernie Dituding Tak Pakai Bra Gegara Titik di Dress Ketat

SETELAH sekian lama 'hilang', Tante Ernie kembali mencuri perhatian netizen lewat unggahan foto terbarunya di Instagram pribadinya. Perempuan yang dijuluki Pemersatu Bangsa tersebut kembali berani tampil seksi.

Tante Ernie membagikan mirror selfie di ruang fitting baju. Perempuan berusia 47 tahun tersebut hendak mencoba baju yang hendak dibelinya.

"Beli? Enggak? Beli atau beli? 😅," tulisnya pada caption unggahan foto Instagram @himynameisernie yang dikutip Okezone, Selasa (4/7/2023).

Dalam foto tersebut, Tante Ernie mengenakan outfit dress mini model turtleneck berwarna nude. Dress tersebut memiliki bahan rajut dengan aksen cut out pada area neckline dan side chest yang memberi kesan stylish.