Aaliyah Massaid Pamer Body Goals Pakai Dress Terbuka, Makin Berani Tampil Hot!

AALIYAH Massaid merupakan putri bungsu dari pasangan mendiang Adjie Massaid dan Reza Artamevia. Sosoknya mencuri perhatian karena penampilan Aaliyah Massaid saat ini makin cantik.

Seperti pada postingan terbarunya, Aaliyah mengunggah foto OOTD dengan penampilannya yang aduhai. Di foto itu dia nampak memakai dress warna lemon cut off yang menunjukkan keseksiannya.

Penasaran seperti apa potret Aaliyah Massaid di unggahan terbarunya? Berikut ulasannya seprrtu dirangkum dari Instagram @aaliyah.massaid, Selasa (4/7/2023).

1. Foto OOTD





Aaliyah Massaid terlihat stylish saat pose memakai dresa ketat warna lemon dengan aksen cut off. Dress tersebut juga menunjukkan belahan di area dadanya yang terlihat rendah.

Aaliyah memadu padankan penampilannya dengan high heels dan hand bag coklat. Di foto itu kaki Aaliyah terlihat janjang. Penampilan Aaliyah Massaid yang seksi pun jadi sorotan netizen.

“Wow seksi,” komen @jwanvoo***

“Body goal,” ujar @muhammad***

"Makin berani," kata @dimas***

"Pusying," tutur @wil***

"Baju ya terbuka banget!," komen @elis***

2. Penampilannya manglingi





Di foto ini Aaliyah pose bersandar di dinding dengan wajah menoleh ke samping. Dia terlihat memakai makeup tebal dengan lipstik warna glossy yang membuat bibirnya terlihat makin seksi. Sementara itu rambut panjangnya dibiarkan tergerai dengan model bergelombang. Masih pose memegang tas coklat, penampilannya aduhai banget. Netizen pun tak tahah untuk menggoda dia di kolom komentar.

“Nikah sama aku please,” tambah @13seast***

“Mau nafkahi rasanya,” celetuk @alli***