HOME WOMEN FASHION

5 Potret Hot Adinda Bakrie Pakai Bikini di Pantai, Pamer Body Molek Bikin Insecure!

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |22:00 WIB
5 Potret Hot Adinda Bakrie Pakai Bikini di Pantai, Pamer Body Molek Bikin Insecure!
Adinda Bakrie (Foto: Instagram/@adindabakrie)
A
A
A

KEHIDUPAN keluarga Bakrie selalu menarik untuk dikulik. Salah satunya adalah Adinda Bakrie yang merupakan sepupu ipar Nia Ramadhani

Beberapa waktu lalu, Adinda Bakrie menikmati liburan di Bali bersama keluarganya. Momen tersebut dibagikan di laman Instagram pribadinya.

Salah satu yang menarik adalah Adinda Bakrie tampil seksi memakai bikini saat berada pantai. Gayanya pun langsung jadi sorotan netizen.

Penasaran seperti apa potret Adinda Bakrie pakai bikini. Berikut ulasannya dari Instagram @adindabakrie, Senin (3/7/2023).

1. Foto bareng keluarga kecilnya

Adinda Bakrie

Potret cantik Adinda Bakrie saat foto bareng suami dan buah hatinya. Di foto ini Adinda Bakrie memakai bikin warna hitam sambil memeluk anaknya yang menggemaskan memakai baju renang warna pink.

Sementara itu, sang suami tampil topless sambil memamerkan tato di lengan dan pinggangnya.

2. Pose kaget

Adinda Bakrie

Adinda Bakrie pose setengah berdiri di pinggir pantai. Dia bergaya sambil terkena deburan ombak dengan wajah kaget. Rambut panjangnya digerai dan dia memakai kacamata hitam yang membuatnya terlihat makin kece.

3. Pose malu-malu

Adinda Bakrie

Adinda masih berfoto bersama keluarga kecilnya sambil berdiri. Di foto ini Adinda begitu kece saat pose merangkul suaminya. Dia nampak malu-malu menunjukkan body goalsnya.

"Old money emang beda," kata @jessi***

"Body goal banget kak Dinda ini keren dan cantik," ucap @abywidja***

Halaman:
1 2
      
