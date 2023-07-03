Tren Hijab Motif Bunga Lily yang Lagi Digandrungi, Bikin Tampilan Makin Anggun dan Istimewa

TREN hijab semakin berkembang pesat saat ini. Bukan hanya model ataupun warna, tetapi juga sampai ke motif dari hijab itu sendiri.

Tren yang mulai digandrungi hijabers saat ini adalah motif bunga lily. Motif hijab bunga lily tidak hanya membuat tampilan makin kekinian lho.

Dijelaskan Annisa Rahma Herdyana selaku CEO DS Modest, hijab dengan motif bunga lily bisa membuat tampilan semakin istimewa. Sebab, motif itu bisa memberi kesan cantik sekaligus berwarna.

Selain mempertimbangkan motif hijab, hal lain yang gak kalah penting adalah bahan dan detail pendukung yang dimiliki hijab tersebut.

"Hijab dengan bahan voal premium ultrafine seperti pada koleksi Loisa Scarf dapat memberi rasa nyaman bagi penggunanya," jelas Annisa dalam keterangan resminya yang diterima MNC Portal, belum lama ini.

Dengan bahan hijab yang dibuat sedemikian rupa itu, lanjut Annisa, aktivitas seharian gak akan terganggu karena kepala terasa tidak nyaman. Apalagi jika banyak menghabiskan kegiatan di luar ruangan.

Selain mempertimbangkan bahan, hijab sebaiknya punya motif istimewa, beda dari yang lain. Bunga lily bisa menambah keindahan dan keanggunan tampilan Anda. Kemudian, hijab dengan finishing lasercut juga akan membuat gaya OOTD semakin menarik.