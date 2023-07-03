Deretan Potret Pevita Pearce di Premiere Mission Impossible 7, Memesona saat Bertemu Tom Cruise!

PESONA Pevita Pearce rasanya tak pernah gagal membuat mata terpana. Termasuk pesonanya saat menghadiri gala premiere film Mission Impossible 7 di Seoul, Korea Selatan baru-baru ini.

Pevita Pearce tampil memukau yang membuatnya menjadi sorotan kamera. Selain itu, Pevita juga bertemu dan berpose langsung dengan produser dari film tersebut, Tom Cruise!

Berikut ini adalah 7 potret Pevita Pearce saat bertemu dengan Tom Cruise yang dirangkum dari Instagram pribadinya, Senin (3/7/2023).

Anggun dan memesona kenakan dress

Pevita Pearce tampil mempesona dan anggun dengan dress di atas lutut berwarna baige yang dipenuhi payetan. Mini dress tersebut kemudian dipadupadankan dengan outer panjang dengan detail bulu-bulu pada bagian tangan.

Cantik saat rambut ditata

Pevita tak sungkan-sungkan mengunggah momen sebelum berlangsungnya acara ketika ia tengah men-stylish rambut pendeknya. Pevita tetap terlihat menawan dengan senyumannya.

Kalung memberi kesan elegan nan glamor

Pevita melengkapi penampilannya dengan kalung choker keemasan yang melingkar cantik tanpa hiasan atau liontin tambahan.

Riasan wajah natural

Pevita tampil amat anggun nan mempesona dengan riasan natural di wajahnya. Dengan lipstik berwarna nude glossy, yang memusatkan perhatian tanpa ada polesan tambahan di pipi maupun matanya. Rambut bob hitamnya menambah ke-ayuan Pevita.