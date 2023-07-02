Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ramalan Zodiak 3 Juli: Capricorn Waspada Adu Argumen, Pisces Sibuk Gara-gara Tugas

Pradita Ananda , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |08:30 WIB
Ramalan Zodiak 3 Juli: Capricorn Waspada Adu Argumen, Pisces Sibuk Gara-gara Tugas
Ilustrasi zodiak, (Foto: Freepik)
A
A
A

APA kata seputar peruntungan zodiak Anda di awal pekan ini? Melansir Times of India, intip ramalan zodiak mulai dari umum, cinta, hingga karir hari ini untuk zodiak Capricorn, Aquarius dan Pisces, sebagaimana diprediksi ahli astrologi Pandit Jagannath Guru.

1. Capricorn: Tahan emosi, argumen Anda dengan pasangan hari ini mungkin akan menjadi buruk. Bahkan, bisa jadi besar dan terkendali hanya jika ada bantuan atau ikut campurnya orang-orang terdekat.

2. Aquarius: Selamat ya! Awal pekan ini jadi hari baik nan menyenangkan untuk Anda asalkan para Aquarius tak kehilangan kesabarannya. Di sisi lain, hari ini jadi waktu pas si Aquarius memikirkan karir Anda karena segala sesuatu tampaknya tidak sejalan dengan apa yang dibutuhkan.

3. Pisces: Jadi hari emosional untuk para Pisces, bisa dengan pasangan atau orang tua. Belum lagi, Senin ini para Pisces akan disibukkan dengan tumpukkan tugas pekerjaan, tapi untungnya tetap bisa ditangani dengan baik.

 BACA JUGA:

(Rizky Pradita Ananda)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/612/3176219/zodiak-sSvM_large.jpg
4 Zodiak yang Cocok dengan Libra, Chemistry Kuat! 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/612/3167639/zodiak-WFQT_large.jpg
Tingkat Kesetiaan Berdasarkan Zodiak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/612/3166309/zodiak-iuf5_large.jpg
Zodiak Paling Bermuka Dua dan Manipulatif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/612/3164873/zodiak-jUrP_large.jpg
Zodiak yang Suka Menyendiri Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/612/3162744/zodiak-RF3t_large.jpg
5 Zodiak yang Cocok Ikut Lomba 17-an, Enggak Ada Gemini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/612/3156281/stella_christie-OaRc_large.jpg
Profil dan Zodiak Wamen Stella Christie yang Kini Merangkap Jadi Komisaris PT Pertamina Hulu Energi
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement