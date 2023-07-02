Ramalan Zodiak 3 Juli: Capricorn Waspada Adu Argumen, Pisces Sibuk Gara-gara Tugas

APA kata seputar peruntungan zodiak Anda di awal pekan ini? Melansir Times of India, intip ramalan zodiak mulai dari umum, cinta, hingga karir hari ini untuk zodiak Capricorn, Aquarius dan Pisces, sebagaimana diprediksi ahli astrologi Pandit Jagannath Guru.

1. Capricorn: Tahan emosi, argumen Anda dengan pasangan hari ini mungkin akan menjadi buruk. Bahkan, bisa jadi besar dan terkendali hanya jika ada bantuan atau ikut campurnya orang-orang terdekat.

2. Aquarius: Selamat ya! Awal pekan ini jadi hari baik nan menyenangkan untuk Anda asalkan para Aquarius tak kehilangan kesabarannya. Di sisi lain, hari ini jadi waktu pas si Aquarius memikirkan karir Anda karena segala sesuatu tampaknya tidak sejalan dengan apa yang dibutuhkan.

3. Pisces: Jadi hari emosional untuk para Pisces, bisa dengan pasangan atau orang tua. Belum lagi, Senin ini para Pisces akan disibukkan dengan tumpukkan tugas pekerjaan, tapi untungnya tetap bisa ditangani dengan baik.

(Rizky Pradita Ananda)