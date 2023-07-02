5 Potret Amanda Khairunnisa Ubah Warna Rambut Jadi Blonde, Adik Maudy Ayunda Makin Cantik bak Bule!

SOSOK Amanda Khairunnisa, adik Maudy Ayunda tak jarang mencuri perhatian netizen. Termasuk penampilan terbaru Amanda Khairunnisa yang sukses memikat netizen.

Istri dari pria bule bernama Tavan Dutton tersebut tampil dengan warna rambut baru. Penasaran dengan penampilan Amanda?

Berikut yang Okezone rangkumkan dari Instagram @akhairunnisa, Senin (3/7/2023).

Ubah warna rambut, jadi bule banget!





Amanda Khairunnisa mengubah warna rambutnya menjadi blonde. Dia memilih shade strawberry blonde yang membuatnya semakin cantik dan terlihat seperti bule.

Selain itu, penampilan perempuan berusia 26 tahun ini saat berpose duduk di pinggir kolam renang juga tak kalah mencuri perhatian. Tampil mengenakan dress putih, aura Amanda disebut seksi oleh netizen.

"Bule banget 😍," ujar @imy***

"Sexy aura nya🔥🔥," kata @queen***

Makin cantik dan fresh!





Berikutnya ada potret Amanda Khairunnisa masih dalam balutan outfit yang sama seperti sebelumnya. Kali ini dia berpose candid duduk sembari menoleh. Tampilan Amanda semakin cantik dan fresh dengan warna rambut barunya.

"Waaa aku baru lihat warna rambutmu kak, makin cantik😍😍😍," ujar @hai***

"Ini nih yg manis bgt gda lawan… syukak bgt," kata @arri***

"fresh nya kerasa smpe sni," tutur @dnb***

Selfie di mobil





Berikutnya ada potret Amanda Khairunnisa berfoto selfie di mobil. Tampak rambut blonde-nya semakin cetar karena sinar matahari.