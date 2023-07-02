7 Potret Gisel Pamer Rambut Baru, Hot Mama Makin Fresh!

GISELLA Anastasia alias Gisel mencuri perhatian netizen lewat unggahan terbarunya di Instagram. Mantan istri Gading Marten ini tampil dengan gaya rambut baru. Seperti apa potretnya?

Gisel mengunggah sebuah video saat dirinya potong rambut baru-baru ini. Gisel memilih potongan rambut bob yang pendek dan berponi.

"New Bangs for the new confidence and optimism," tulis Gisel dalam keterangan di Instagram @gisel_la, Senin (3/7/2023).

Penampilan Gisel dengan rambut terbarunya ini terlihat lebih fresh. Penasaran seperti apa? Berikut ulasannya yang dikutip dari Instagram pribadi Gisel, Senin (3/7/2023).

1. Potong rambut bob





Potret cantik Gisella Anastasia dengan tampilan rambut barunya. Dia masih konsisten memilih rambut bob berponi. Di foto ini penampilannya juga terlihat stylish dengan baju tanpa lengan warna hitam dan celana motif bintang warna senada. Dia juga menambahkan aksesori kalung dan permata warna merah.

2. Penampilannya lebih fresh





Gisel nampak pose melipat kedua tangannya dengan ekspresi full senyum. Penampilan rambut baru Gisel membuat dia terlihat lebih fresh yah?

3. Rambut warna ash brown





Gisel salah satu artis yang memang sering mengubah warna rambutnya. Setelah lama memilih warna hitam, kini dia memilih warna ash brown. Warna rambut ini membuat dia terlihat lebih muda.

4. Pakai makeup natural





Masih dengan pose berdiri dan ekspresi tersenyum, Gisel di foto ini memilih memakai makeup natural. Pada lipstiknya dia menggunakan warna baby pink. Tak banyak permainan warna pada makeupnya, sebab alis dan bulu matanya yang cetar sudah sangat menolong penampilannya.