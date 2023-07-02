Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

7 Potret Gisel Pamer Rambut Baru, Hot Mama Makin Fresh!

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |11:00 WIB
7 Potret Gisel Pamer Rambut Baru, Hot Mama Makin Fresh!
Potret Gisel Pamer Rambut Baru (Foto: Instagram/@gisel_la)
A
A
A

GISELLA Anastasia alias Gisel mencuri perhatian netizen lewat unggahan terbarunya di Instagram. Mantan istri Gading Marten ini tampil dengan gaya rambut baru. Seperti apa potretnya? 

Gisel mengunggah sebuah video saat dirinya potong rambut baru-baru ini. Gisel memilih potongan rambut bob yang pendek dan berponi.

"New Bangs for the new confidence and optimism," tulis Gisel dalam keterangan di Instagram @gisel_la, Senin (3/7/2023).

Penampilan Gisel dengan rambut terbarunya ini terlihat lebih fresh. Penasaran seperti apa? Berikut ulasannya yang dikutip dari Instagram pribadi Gisel, Senin (3/7/2023). 

1. Potong rambut bob

Rambut Baru Gisel

Potret cantik Gisella Anastasia dengan tampilan rambut barunya. Dia masih konsisten memilih rambut bob berponi. Di foto ini penampilannya juga terlihat stylish dengan baju tanpa lengan warna hitam dan celana motif bintang warna senada. Dia juga menambahkan aksesori kalung dan permata warna merah.

2. Penampilannya lebih fresh

Gisel Pamer Rambut Baru

Gisel nampak pose melipat kedua tangannya dengan ekspresi full senyum. Penampilan rambut baru Gisel membuat dia terlihat lebih fresh yah?

3. Rambut warna ash brown

Gisel Pamer Gaya Rambut Baru

Gisel salah satu artis yang memang sering mengubah warna rambutnya. Setelah lama memilih warna hitam, kini dia memilih warna ash brown. Warna rambut ini membuat dia terlihat lebih muda.

4. Pakai makeup natural

Gaya Rambut Baru Gisel

Masih dengan pose berdiri dan ekspresi tersenyum, Gisel di foto ini memilih memakai makeup natural. Pada lipstiknya dia menggunakan warna baby pink. Tak banyak permainan warna pada makeupnya, sebab alis dan bulu matanya yang cetar sudah sangat menolong penampilannya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/23/612/3012080/potret-kompak-gisel-dan-gempi-latihan-tenis-gemas-banget-lPznwclweV.jpg
Potret Kompak Gisel dan Gempi Latihan Tenis, Gemas Banget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/12/612/3007566/ngaku-jarang-selfie-gisel-posting-potret-dengan-gaya-ngintip-HJbk5uOUsw.jpg
Ngaku Jarang Selfie, Gisel Posting Potret dengan Gaya Ngintip
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/16/194/2996312/5-ide-outfit-look-simple-ala-gisella-anastasia-cocok-untuk-halalbihalal-kantor-0VxrLllTW9.jpg
5 Ide Outfit Look Simple ala Gisella Anastasia, Cocok untuk Halalbihalal Kantor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/06/612/2993492/potret-outfit-ke-pantai-ala-gisel-tampil-santai-pakai-busana-polos-Fy5ApMenav.jpg
Potret Outfit ke Pantai ala Gisel, Tampil Santai Pakai Busana Polos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/612/2968064/potret-gisella-anastasia-dan-gempi-rayakan-imlek-menggemaskan-deh-A07tQuTXv4.jpg
Potret Gisella Anastasia dan Gempi Rayakan Imlek, Menggemaskan Deh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/25/612/2871402/gaya-rambut-baru-gisel-ala-ala-cewek-korea-cantiknya-gak-pernah-gagal-VSuG5nR7Ca.jpg
Gaya Rambut Baru Gisel ala-ala Cewek Korea, Cantiknya Gak Pernah Gagal
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement