Jangan Buang Air Kelapa Tua, Dokter Zaidul Akbar: Lebih Baik dari Minuman Isotonik!

TUBUH yang dehidrasi atau kekurangan cairan, akan membuat tubuh merasa lemas dan tidak bertenaga. Maka dianjurkan untuk memperbanyak minum, atau mengonsumsi minuman isotonik.

Dokter pendakwah Islam, konsultan, praktisi pengobatan sunnah Indonesia, dr. Zaidul Akbar menjelaskan, ternyata ada bahan alami serta mudah didapat yang bisa menghidrasi tubuh.

"Kalau Anda mau terhidrasi atau tubuh terisi cairan dengan baik, bahkan lebih baik dari minuman isotonik manapun, itu air kelapa tua," ujarnya dikutip dari channel YouTube dr. Zaidul Akbar Official.

Ia mengatakan, umumnya air kelapa tua kerap dibuang tidak seperti kelapa muda. Padahal air kelapa tua memiliki banyak manfaat. Tak hanya untuk menghidrasi, akan tetapi bisa untuk kesehatan tubuh lainnya.

"Air kelapa tua (biasanya) dibuang. Itu air lebih baik dari minuman isotonik manapun. Sesederhana itu, masya Allah," terangnya dokter Zaidul Akbar.

Lebih lanjut, kata dr. Zaidul, apabila mengonsumsi air kelapa tua setiap hari maka ampuh membersihkan pembuluh darah, menguatkan tulang dan memperbaiki kinerja otak.

