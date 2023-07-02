5 Olahraga Untuk Menurunkan Berat Badan, Salah Satunya Lari

SELAIN diet, butuh olahraga agar berat badan turun dengan lebih cepat. Dikombinasikan bersama diet sehat, olahraga yang tepat bisa membantu para pejuang diet yang ingin menurunkan berat badannya berhasil mencapai target yang diinginkan.

Bagi Anda yang tak suka atau tak bisa melakukan olahraga di gym misalnya, tenang ada beberapa jenis olahraga yang direkomendasikan para ahli untuk membakar lemak dengan cepat dan menurunkan berat badan, dilansir dari The Sun.

1. Renang: Ahli kesehatan dari Mayo Clinic begitu merekomendasikan olahraga air satu ini. Satu sesi renang dengan durasi waktu 1 jam, bisa membantu kurang lebih sampai 800 kalori (jtergantung dengan BB, gerakan yang dipakai dan usaha saat berenang). Tak hanya itu, renang juga olahraga yang bagus untuk mengurangi level stres.

2. Parkour: Atlet Parkour, Ed Scott menyebutkan dirinya bisa membakar hingga 850 kalori hanya dalam satu sesi olahraga Parkour. "Parkour adalah latihan terbaik yang bisa dilakukan karena melibatkan seluruh tubuh, terutama bagian kaki yang paling banyak digunakan untuk berlari, melompat dan mendarat. Tetapi core tubuh dan kekuatan lengan yang baik juga penting untuk berpindah dari satu titik ke titik lainnya,” kata Ed.

Selain itu, Ed mengatakan bahwa selama bertahun-tahun dia berlatih, kekuatan otot utamanya jadi berkembang dan tulangnya menjadi lebih kuat.

BACA JUGA:

3. Lari: Disebutkan jadi salah satu jenis olahraga terbaik untuk membakar kalori, Dr Wayne Osborne mengatakan olahraga lari hanya 30 menit saja sudah bisa membakar hingga 465 kalori. Olahraga yang bagus untuk kesehatan organ jantung, melatih otot kaki, core, lengan, dan tubuh bagian atas.

BACA JUGA: