5 Cara Mengurangi Kebiasaan Ngorok Saat Tidur, Salah Satunya Stop Minum Alkohol dan Merokok!

PUNYA kebiasaan ngorok saat tidur begitu menganggu kenyamanan saat tidur. Apalagi bagi orang-orang yang tidurnya sudah berpasangan suami istri, tentu pasangan akan terganggu.

Selain menjadi masalah yang terlalu mengganggu bagi yang mendengar Anda mendengkur, mendengkur juga dapat mengganggu istirahat diri sendiri.

Mendengkur sendiri dikaitkan dengan apnea tidur obstruktif (OSA), di mana orang yang mengalami kondisi ini umumnya mengalami masalah pernapasan saat tidur.

Menurut penelitian, 20 persen orang dewasa mendengkur secara teratur dan 40 persen hanya mendengkur sesekali. Begitu juga dengan anak-anak, yang disebutkan bahwa setidaknya 1 dari 10 anak juga mendengkur saat tidur.

Yuk lakukan sesuatu untuk membantu mengurangi atau bahkan berhenti mengorok. Mewarta Times of India, berikut caranya!

1. Tidur miring

Saat tidur, coba angkat kepala dan posisikan tidur miring. Ini disebut sebagai cara mudah dan cepat yang dapat mencegah mendengkur. Ketika tidur miring, Anda menghentikan lidah untuk kembali ke mulut. Maka dari itu, aliran udara kemungkinan jadi tidak terhalang, sehingga Anda tak mengorok. Mengangkat kepala saat tidur juga membantu. Coba gunakan dua bantal, bukan satu.

2. Berolahraga

Gaya hidup aktif dengan salah satunya aktif berolahraga, dapat membantu meningkatkan kualitas tidur di malam hari dan juga bisa membantu mengurangi dengkuran secara signifikan. Kebiasaan olahraga juga bisa membantu membangun tonus otot saluran udara bagian atas.

3. Hindari makanan berat di malam hari

Apa yang kita makan sebelum tidur dan saat makan terakhir yang dikonsumsi juga ternyata bisa memengaruhi dengkuran loh! Dianjurkan untuk tidak makan setidaknya dua jam menjelang tidur dan makan malamnya juga tidak boleh terlalu berat ya! Jika memang suka makan sesuatu yang berat, usahakan makan malam lebih awal. Dengan cara ini maka tubuh punya waktu untuk mencerna makan malam berat sebelum tidur.

