Apa Itu Perlengeketan Usus dan Cara Mencegahnya

BAGAIMANA cara mencegah perlengketan usus? Informasi ini penting untuk diketahui terlebih penyakit itu sedang ramai dibicarakan setelah kabar meninggal ayah Dimas Aditya akibat kondisi tersebut.

Perlengketan usus paling sering terjadi akibat operasi perut. Penyebab lain adalah peradangan atau infeksi di dalam perut.

Karena penyebab perlengketan usus berkaitan dengan penyakit sebelumnya ataupun tindakan medis yang dilakukan, maka upaya pencegahan berfokus pada meminimalisir risiko sakit di area perut.

Laporan National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK) mengungkapkan, ada 4 cara untuk mencegah perlengketan usus.

Sebelum membahas hal itu, Anda perlu tahu bahwa saat melakukan operasi, ahli bedah memastikan tindakan yang dilakukan minim efek samping termasuk perlengketan usus. Tapi, pada kasus tertentu, perlengketan usus tetap terjadi.

Nah, upaya mencegah perlengketan usus terkait dengan operasi perut antara lain:

1. Ahli bedah mungkin merekomendasikan operasi laparoskopi, jika memungkinkan, daripada operasi terbuka.

2. Ahli bedah juga akan memastikan penanganan jaringan dengan sangat lembut untuk mencegah kerusakan.

3. Ahli bedah perlu memastikan benda asing tak masuk ke perut, seperti menggunakan sarung tangan steril dan alat bebas serat.

4. Perlu diperhatikan juga untuk menutupi jaringan yang rusak di dalam perut dengan penghalang khusus di akhir operasi.

