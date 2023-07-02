Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Apa Itu Perlengeketan Usus dan Cara Mencegahnya

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Minggu, 02 Juli 2023 |13:20 WIB
Apa Itu Perlengeketan Usus dan Cara Mencegahnya
Perlengketan usus (Foto: Health grades)
A
A
A

BAGAIMANA cara mencegah perlengketan usus? Informasi ini penting untuk diketahui terlebih penyakit itu sedang ramai dibicarakan setelah kabar meninggal ayah Dimas Aditya akibat kondisi tersebut.

Perlengketan usus paling sering terjadi akibat operasi perut. Penyebab lain adalah peradangan atau infeksi di dalam perut.

 perlengketan usus

Karena penyebab perlengketan usus berkaitan dengan penyakit sebelumnya ataupun tindakan medis yang dilakukan, maka upaya pencegahan berfokus pada meminimalisir risiko sakit di area perut.

Laporan National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK) mengungkapkan, ada 4 cara untuk mencegah perlengketan usus.

Sebelum membahas hal itu, Anda perlu tahu bahwa saat melakukan operasi, ahli bedah memastikan tindakan yang dilakukan minim efek samping termasuk perlengketan usus. Tapi, pada kasus tertentu, perlengketan usus tetap terjadi.

Nah, upaya mencegah perlengketan usus terkait dengan operasi perut antara lain:

1. Ahli bedah mungkin merekomendasikan operasi laparoskopi, jika memungkinkan, daripada operasi terbuka.

2. Ahli bedah juga akan memastikan penanganan jaringan dengan sangat lembut untuk mencegah kerusakan.

3. Ahli bedah perlu memastikan benda asing tak masuk ke perut, seperti menggunakan sarung tangan steril dan alat bebas serat.

 BACA JUGA:

4. Perlu diperhatikan juga untuk menutupi jaringan yang rusak di dalam perut dengan penghalang khusus di akhir operasi.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement