Mengenal Gejala Kejang Demam, Kondisi yang Dialami Adzam Anak Nathalie Holscher

BELUM lama ini artis Nathalie Holscher datang dengan kabar kurang menyenangkan terkait kondisi kesehatan putranya, Adzam Adriansyah Sutisna. Bocah yang belum genap 2 tahun itu dikabarkan harus dilarikan ke rumah sakit lantaran mengalami demam yang cukup tinggi.

Saking tingginya suhu tubuh Adzam, mulut adik sambung Rizky Febian itu sampai mengeluarkan busa. Hal itulah yang membuat Nathalie langsung bergegas menuju rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan lebih lanjut.

Lantas, apa penyebab anak demam tinggi dan mulut berbusa seperti kasus anak Natalie Holscher tersebut?

Kondisi tersebut ternyata merupakan beberapa gejala dari kejang demam yang kerap dialami oleh anak berusia 6 bulan hingga 3 tahun. Kejang demam sendiri merupakan kejang-kejang yang terjadi pada anak-anak akibat kenaikan suhu tubuh secara drastis.

Kondisi ini biasanya terjadi secara mendadak dan disebabkan karena anak mengalami sebuah infeksi, baik itu akibat virus maupun bakteri. Kejang demam pada dasarnya adalah respon dari otak anak terhadap demam, dan biasanya terjadi di hari pertama demam.

Meski gejalanya terlihat menakutkan, namun pada umumnya kondisi ini tidak berbahaya bagi anak yang mengalaminya. Sebab, setelah demam mencapai tingkat suhu yang tinggi, risiko kejang biasanya akan menurun.

Gejala kejang demam

Meski begitu, kejang demam memiliki gejala yanh berbeda-beda pada setiap anak. Hal ini tergantung pada tingkat keparahannya.