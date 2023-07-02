Apa Benar Makan Daging Kambing Bikin Darah Tinggi?

SELAMA perayaan Idul Adha kemarin banyak orang kurban kambing dan sapi. Sehingga banyak orang menikmati dan menyantap aneka olahan daging kambing.

Nah, Anda mungkin sering mendengar klaim soal bahaya makan daging kambing lantaran menyebabkan darah tinggi atau hipertensi.

Lantas, klaim tersebut mitos atau fakta?

Mitos ini memang seringkali muncul saat Idul Adha lantaran banyak yang mengonsumsi daging kambing. Menurut dokter Adam Prabata, sampat saat ini belum ada penelitian yang menunjukkan bahwa makan daging kambing yang tidak berlebihan alias dalam jumlah cukup bisa menyebabkan hipertensi.

Namun Anda harus tetap berhati-hati. Pasalnya, saat mengolah daging kambing mungkin Anda menggunakan banyak garam. Nah, garam itu yang justru bisa meningkatkan risiko hipertensi.

Tak perlu khawatir jika Anda mengonsumsi daging kambing dalam jumlah yanh cukup. Namun, perlu diperhatikan jika konsumsi daging kambingnya berlebihan dan dalam waktu lama karena salah satu penelitian mengungkap bahwa hal itu dapat meningkatkan risiko darah tinggi dan penyakit jantung.

