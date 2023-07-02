5 Tips Agar Ginjal Selalu Sehat, Salah Satunya Kurangi Makanan Manis

KESEHATAN ginjal harus selalu dijaga dengan baik. Apalagi ginjal merupakan organ tubuh yang sangat penting. Oleh karena itu ginjal harus dijaga kesehatannya agar jangan sampai kena gagal ginjal.

Kesehatan ginjal sangat penting dijaga mengingat fungsinya yang begitu vital. Ginjal di antaranya memiliki fungsi membuang sisa metabolisme, racun, dan garam dari dalam tubuh.

Selain itu, ginjal juga berfungsi untuk mengatur kadar pH, garam, dan kalium dalam tubuh Anda. Mereka juga menghasilkan hormon yang mengatur tekanan darah dan mengontrol produksi sel darah merah.

Ginjal Anda juga bertanggung jawab untuk mengaktifkan bentuk vitamin D yang membantu tubuh Anda menyerap kalsium untuk membangun tulang dan mengatur fungsi otot.

Dengan menjaga kesehatan ginjal Anda, tubuh Anda akan menyaring dan membuang limbah dengan baik dan menghasilkan hormon untuk membantu tubuh Anda berfungsi dengan baik. Berikut adalah beberapa tips untuk membantu menjaga kesehatan ginjal Anda:

1. Olahraga secara teratur

Olahraga teratur dapat menurunkan risiko penyakit ginjal kronis. Selain itu, juga dapat mengurangi tekanan darah Anda dan meningkatkan kesehatan jantung Anda, yang keduanya penting untuk mencegah kerusakan ginjal.

Anda tidak harus berlari maraton untuk menuai hasil dari olahraga. Berjalan, berlari , bersepeda, dan bahkan menari sangat bagus untuk kesehatan Anda. Temukan aktivitas yang membuat Anda sibuk dan bersenang-senang. Akan lebih mudah untuk melakukannya dan mendapatkan hasil yang bagus.

2. Kurangi konsumsi makanan yang mengandung gula berlebih atau manis

Terlalu banyak mengonsumsi makanan dengan jumlah gula yang sangat tinggi dapat mengalami kerusakan ginjal. Ketika sel-sel tubuh Anda tidak dapat menggunakan glukosa (gula) dalam darah Anda, ginjal Anda dipaksa bekerja ekstra keras untuk menyaring darah Anda.

Namun, jika Anda dapat mengontrol gula darah Anda, Anda mengurangi risiko kerusakan. Selain itu, jika kerusakan diketahui lebih awal, dokter bisa segera mengambil langkah-langkah untuk mengurangi atau mencegah kerusakan tambahan.

3. Perbanyak minum air putih

Seperti dilansir dari Healthline, minum 8 gelas sehari terdengar klise namun sebenarnya penting untuk memenuhi asupan cairan dalam tubuh. Hal ini dilakukan untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Asupan air yang cukup juga dapat membantu ginjal tetap dalam kondisi sehat.

Air membantu membersihkan natrium dan racun dari ginjal Anda. Ini juga menurunkan risiko penyakit ginjal kronis.

Usahakan setidaknya 1,5 hingga 2 liter dalam sehari. Persis berapa banyak air yang Anda butuhkan tergantung pada kesehatan dan gaya hidup. Faktor-faktor seperti iklim, olahraga, jenis kelamin, kesehatan secara keseluruhan, dan apakah Anda sedang hamil atau menyusui penting untuk dipertimbangkan saat merencanakan asupan air harian Anda.

