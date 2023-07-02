Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Pasca Idul Adha, Turunkan Kolesterol Secara Alami dengan 7 Makanan Ini

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |10:30 WIB
Pasca Idul Adha, Turunkan Kolesterol Secara Alami dengan 7 Makanan Ini
Makanan sehat penurun kolesterol secara alami, (Foto: Freepik)
A
A
A

KADAR kolesterol tinggi dalam darah jadi alarm penting dari banyak masalah kesehatan. Tingginya kadar kolesterol meningkatkan risiko penyakit jantung dan gangguan kesehatan lainnya pada seseorang.

Namun, dengan mengadopsi pola makan yang sehat dan memilih makanan yang tepat, dapat membantu menurunkan kolesterol secara alami dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan.

Ada beberapa makanan, mulai dari sayur hingga buah-buahan yang bisa dikonsumsi untuk membantu menurunkan kadar kolesterol jahat secara alami dalam darah. Simak paparan singkatnya di bawah ini, dilansir dari Health Harvard, Senin (3/7/2023)

1. Oat: Langkah pertama yang mudah untuk menurunkan kolesterol, makan semangkuk oatmeal atau sereal berbahan dasar oat dingin untuk sarapan pagi sebagai makanan pertama mengawali hari. Oats akan memberikan tubuh 1 hingga 2 gram serat larut.

2. Biji-bijian utuh: Seperti oat dan oat bran, biji-bijian utuh lainnya dapat membantu menurunkan risiko penyakit jantung, terutama melalui serat larut yang dihasilkannya.

 BACA JUGA:

3. Kacang: Tahukah Anda kalau kacang sarat akan serat larut. Makanan ini juga membutuhkan waktu untuk dicerna tubuh, yang berarti bikin kita merasa kenyang lebih lama setelah makan.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
