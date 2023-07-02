Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Tongseng Daging Sapi Bikin Lahap Makan, Empuk dan Gurih!

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |10:00 WIB
Resep Tongseng Daging Sapi Bikin Lahap Makan, Empuk dan Gurih!
Resep Tongseng Daging Sapi (Foto: YouTube/Devina Hermawan)
BINGUNG ingin buat olahan menu daging sapi yang tak membosankan? Tongseng sapi ala chef Devina Hermawan ini mungkin bisa jadi salah satu pilihan alternatifnya.

Momen lebaran Idul Adha, dikenal dengan banyaknya stok daging di kulkas yang kadang membuat kewalahan untuk mengolahnya. Pada resep kali ini, chef Devina Hermawan membagikan resep tongseng daging sapi yang empuk dengan cita rasa rempah khas. 

Berikut resepnya yang dikutip dari Chanel YouTube Devina Hermawan, Senin (3/7/2023). 

Resep Tongseng Daging Sapi

Bahan bumbu halus:

8 siung bawang putih

10 siung bawang merah

4 butir kemiri

50 gr cabai keriting merah

5 cm kunit

2 cm jahe

4 cm lengkuas

1/2 st ketumbar sangrai

      
