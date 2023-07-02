Resep Tongseng Daging Sapi Bikin Lahap Makan, Empuk dan Gurih!

BINGUNG ingin buat olahan menu daging sapi yang tak membosankan? Tongseng sapi ala chef Devina Hermawan ini mungkin bisa jadi salah satu pilihan alternatifnya.

Momen lebaran Idul Adha, dikenal dengan banyaknya stok daging di kulkas yang kadang membuat kewalahan untuk mengolahnya. Pada resep kali ini, chef Devina Hermawan membagikan resep tongseng daging sapi yang empuk dengan cita rasa rempah khas.

Berikut resepnya yang dikutip dari Chanel YouTube Devina Hermawan, Senin (3/7/2023).

Bahan bumbu halus:

8 siung bawang putih

10 siung bawang merah

4 butir kemiri

50 gr cabai keriting merah

5 cm kunit

2 cm jahe

4 cm lengkuas

1/2 st ketumbar sangrai