Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Pose Menggoda, Tampilan Aura Kasih Disebut Janda Rasa Perawan di Pemotretan Terbaru!

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |01:00 WIB
Pose Menggoda, Tampilan Aura Kasih Disebut Janda Rasa Perawan di Pemotretan Terbaru!
Aura Kasih (Foto : Instagram/@aurakasih)
A
A
A

LEKAT dengan imej seksi, Aura Kasih mencuri perhatian netizen dengan tampil menggoda pada unggahan foto terbarunya di Instagram pribadinya. Seperti apa potretnya? Simak ulasannya. 

Aura Kasih merupakan salah satu selebriti Tanah Air yang dijuluki hot mom oleh netizen Indonesia. Tak mengherankan, sebab ibu janda satu anak ini nyaris selalu terlihat cantik dan seksi di setiap penampilannya. 

Aura Kasih

Seperti pada penampilan dalam potret yang baru-baru ini ia unggah di akun Instagramnya. Aura Kasih tampak hot dalam balutan outfit nan seksi berupa dress dengan detail tali-tali yang menjuntai di atas tubuhnya.

Dalam dua potret yang diunggahnya, Aura Kasih tampak melakukan pose ‘duduk cantik’. Outfit tali-tali yang tampak seperti jaring-jaring itu tampak hanya menutupi sebagian tubuhnya.

Alhasil, bagian tubuh Aura Kasih yang tertutup dalaman berwarna nude tampak berpadu dengan warna kulitnya yang tampak eksotis. Ia juga tampak mendukung penampilannya dengan sepatu boots panjang berwarna hitam.

Aura Kasih

Penampilan Aura Kasih kian dramatis dengan gaya rambut panjangnya yang dibuat sedikit curly. Tak lupa, ia juga menggunakan pulasan make up dengan nuansa yang sedikit bold berupa smokey eyes dan warna lipstick merah merona.

Sementara untuk aksesori, Aura Kasih tampak mengenakan sepasang anting silver berbentuk bulat yang menggantung indah di kedua telinganya.

Dalam kedua potret tersebut, Aura Kasih tampak melempar ekspresi fierce nan seksi ke arah kamera. Penampilannya tak kalah dengan para model dengan jam terbang tinggi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/194/3065996/aura_kasih-3aIh_large.jpg
Tampilan Bold Aura Kasih dengan Dress Hitam, Cantik Pol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/612/3062203/aura_kasih-lKJh_large.jpg
Potret Cantik Aura Kasih Pakai Tanktop Pink, Pamer Senyum Manis Bikin Netizen Klepek-Klepek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/33/3059106/aura_kasih-Ycpx_large.jpg
Aura Kasih Pastikan Tak Akan Rujuk dengan Eryck Amaral
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/33/3059056/aura_kasih-sVy7_large.jpg
Damai, Aura Kasih Kembali Buka Komunikasi dengan Mantan Suami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/31/194/3056791/aura_kasih-Md9V_large.jpg
Intip Outfit Kantoran ala Aura Kasih, Cantik dan Elegan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/28/33/3040836/aura_kasih-r4Sv_large.jpg
Curhat Aura Kasih Keracunan Janji Manis
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement