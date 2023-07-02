Pose Menggoda, Tampilan Aura Kasih Disebut Janda Rasa Perawan di Pemotretan Terbaru!

LEKAT dengan imej seksi, Aura Kasih mencuri perhatian netizen dengan tampil menggoda pada unggahan foto terbarunya di Instagram pribadinya. Seperti apa potretnya? Simak ulasannya.

Aura Kasih merupakan salah satu selebriti Tanah Air yang dijuluki hot mom oleh netizen Indonesia. Tak mengherankan, sebab ibu janda satu anak ini nyaris selalu terlihat cantik dan seksi di setiap penampilannya.

Seperti pada penampilan dalam potret yang baru-baru ini ia unggah di akun Instagramnya. Aura Kasih tampak hot dalam balutan outfit nan seksi berupa dress dengan detail tali-tali yang menjuntai di atas tubuhnya.

Dalam dua potret yang diunggahnya, Aura Kasih tampak melakukan pose ‘duduk cantik’. Outfit tali-tali yang tampak seperti jaring-jaring itu tampak hanya menutupi sebagian tubuhnya.

Alhasil, bagian tubuh Aura Kasih yang tertutup dalaman berwarna nude tampak berpadu dengan warna kulitnya yang tampak eksotis. Ia juga tampak mendukung penampilannya dengan sepatu boots panjang berwarna hitam.

Penampilan Aura Kasih kian dramatis dengan gaya rambut panjangnya yang dibuat sedikit curly. Tak lupa, ia juga menggunakan pulasan make up dengan nuansa yang sedikit bold berupa smokey eyes dan warna lipstick merah merona.

Sementara untuk aksesori, Aura Kasih tampak mengenakan sepasang anting silver berbentuk bulat yang menggantung indah di kedua telinganya.

Dalam kedua potret tersebut, Aura Kasih tampak melempar ekspresi fierce nan seksi ke arah kamera. Penampilannya tak kalah dengan para model dengan jam terbang tinggi.