5 Potret Cantik Pevita Pearce saat Olahraga Padel Bikin Netizen Klepek-Klepek

PEVITA Pearce salah satu artis cantik Tanah Air yang hobi berolahraga. Terbaru, Pevita tengah mengandrungi olahraga padel.

Padel merupakan olahraga perpaduan tenis dan squash. Pevita membagikan momen dirinya latihan padel lewat video reels di Instagram pribadinya.

Video tersebut viral telah disaksikan 3,4 juta kali oleh pengguna Instagram. Tak hanya momen latihannya, ini lantaran pesona Pevita Pearce yang bikin netizen klepek-klepek. Penasaran seperti apa potretnya?

Berikut potretnya yang Okezone rangkum dengan screen capture dari Instagram @pevpearce, Minggu (3/7/2023).

Tampil sporty





Pevita Pearce tampil sporty dengan OOTD yang kece banget. Dia mengenakan baju kerah berwarna putih model crop top sehingga memperlihatkan perut ratanya.

Untuk bawahan, Pevita memakai rok tenis berwarna hitam dengan celana pendek ketat. Untuk alas kaki, sneakers putih membuat gaya sporty Pevita semakin stylish.

Selain itu, Pevita juga memakai topi tenis atau yang biasa disebut visor cap berwarna hitam dan abu-abu bercorak. Melihat penampilannya, Pevita uda cocok jadi atlet tenis belum nih?

Panas-panasan tetap cantik





Tak hanya gaya yang stylish, Pevita juga terlihat memesona di lapangan. Meski panas-panasan di lapangan, pesona Pevita tak luntur sedikitpun.

Fokus latihan





Tak hanya sekedar bergaya, Pevita benar-benar fokus menjalani latihan padel. Momen Pevita saat memukul bola tenis ini buktinya, dia tampak fokus saat mengembalikan bola yang datang kepadanya.