Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

5 Potret Cantik Pevita Pearce saat Olahraga Padel Bikin Netizen Klepek-Klepek

Tim Okezone , Jurnalis-Minggu, 02 Juli 2023 |07:00 WIB
5 Potret Cantik Pevita Pearce saat Olahraga Padel Bikin Netizen Klepek-Klepek
Pevita Pearce (Foto : Instagram/@pevitapearce)
A
A
A

PEVITA Pearce salah satu artis cantik Tanah Air yang hobi berolahraga. Terbaru, Pevita tengah mengandrungi olahraga padel.

Padel merupakan olahraga perpaduan tenis dan squash. Pevita membagikan momen dirinya latihan padel lewat video reels di Instagram pribadinya.

Video tersebut viral telah disaksikan 3,4 juta kali oleh pengguna Instagram. Tak hanya momen latihannya, ini lantaran pesona Pevita Pearce yang bikin netizen klepek-klepek. Penasaran seperti apa potretnya?

Berikut potretnya yang Okezone rangkum dengan screen capture dari Instagram @pevpearce, Minggu (3/7/2023).

Tampil sporty

Pevita Pearce

Pevita Pearce tampil sporty dengan OOTD yang kece banget. Dia mengenakan baju kerah berwarna putih model crop top sehingga memperlihatkan perut ratanya.

Untuk bawahan, Pevita memakai rok tenis berwarna hitam dengan celana pendek ketat. Untuk alas kaki, sneakers putih membuat gaya sporty Pevita semakin stylish.

Selain itu, Pevita juga memakai topi tenis atau yang biasa disebut visor cap berwarna hitam dan abu-abu bercorak. Melihat penampilannya, Pevita uda cocok jadi atlet tenis belum nih?

Panas-panasan tetap cantik

Pevita Pearce

Tak hanya gaya yang stylish, Pevita juga terlihat memesona di lapangan. Meski panas-panasan di lapangan, pesona Pevita tak luntur sedikitpun.

Fokus latihan

Pevita Pearce

Tak hanya sekedar bergaya, Pevita benar-benar fokus menjalani latihan padel. Momen Pevita saat memukul bola tenis ini buktinya, dia tampak fokus saat mengembalikan bola yang datang kepadanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/612/3151548/pevita-KV8f_large.jpg
5 Potret Romantis Honeymoon Pevita Pearce Naik Yacht Bareng Suami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/02/612/3118735/pevita_pearce-bCHQ_large.png
Potret Pevita Pearce Jalani Puasa Pertama sebagai Istri di Malaysia, Tetap Cantik Tanpa Makeup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/611/3077287/pevita_pearce-DXYh_large.jpg
Potret Makeup Minimalis Pevita Pearce untuk Pernikahan, Simple dan Flawless
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/13/612/3074216/pevita_pearce-cCWA_large.jpg
5 Potret Pevita Pearce Ke Kampung Janda, Study Banding?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/06/612/3071495/pevita_pearce-Dgsl_large.jpg
5 Potret Cantik Pevita Pearce yang Berulang Tahun ke-32, Glowing Maksimal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/33/3060997/chicco_jerikho-Zrpe_large.jpg
Chicco Jerikho, Maudy Ayunda dan Pevita Pearce Bagikan Tips Sehat
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement