Jangan Dibuang, Ini 6 Manfaat Ampas Kopi yang Jarang Orang Tahu

KOPI merupakan minuman populer yang banyak dikonsumsi oleh kebanyakkan orang di seluruh dunia.

Setelah ngopi, biasanya ada ampas yang tersisa setelah proses penyeduhan kopi, dan sering kali dianggap sebagai limbah. Namun, sebenarnya ampas kopi memiliki berbagai manfaat yang bisa dimanfaatkan secara kreatif.

Berikut adalah beberapa manfaat ampas kopi dilansir dari Healthline, Minggu (2/7/2023).

1. Pupuk Organik

Bubuk kopi mengandung beberapa mineral utama untuk pertumbuhan tanaman sepeti nitrogen, kalsium, kalium, besi, fosfor, magnesium, dan kromium.

Mereka juga dapat membantu menyerap logam berat yang dapat mencemari tanah. Terlebih lagi, ampas kopi membantu menarik cacing, yang bagus untuk taman Anda.

Untuk menggunakan bubuk kopi sebagai pupuk, cukup taburkan ampas kopi ke tanah di sekitar tanaman Anda.

2. Pengusir serangga

Ampas kopi dapat digunakan sebagai pengusir serangga alami. Bau kopi yang kuat bisa mengusir semut, kecoa, dan serangga lainnya dari rumah atau area sekitarnya.

3. Pembersih alami

Ampas kopi juga dapat digunakan sebagai pembersih alami. Misalnya, ampas kopi bisa digunakan untuk membersihkan noda pada peralatan dapur atau menghilangkan bau tidak sedap di tangan setelah memotong bawang atau ikan.