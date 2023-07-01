Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Jangan Dibuang, Ini 6 Manfaat Ampas Kopi yang Jarang Orang Tahu

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Minggu, 02 Juli 2023 |11:00 WIB
Jangan Dibuang, Ini 6 Manfaat Ampas Kopi yang Jarang Orang Tahu
Manfaat ampas kopi (Foto: Healthline)
A
A
A

KOPI merupakan minuman populer yang banyak dikonsumsi oleh kebanyakkan orang di seluruh dunia.

Setelah ngopi, biasanya ada ampas yang tersisa setelah proses penyeduhan kopi, dan sering kali dianggap sebagai limbah. Namun, sebenarnya ampas kopi memiliki berbagai manfaat yang bisa dimanfaatkan secara kreatif.

Berikut adalah beberapa manfaat ampas kopi dilansir dari Healthline, Minggu (2/7/2023).

1. Pupuk Organik

Ampas Kopi

Bubuk kopi mengandung beberapa mineral utama untuk pertumbuhan tanaman sepeti nitrogen, kalsium, kalium, besi, fosfor, magnesium, dan kromium.

Mereka juga dapat membantu menyerap logam berat yang dapat mencemari tanah. Terlebih lagi, ampas kopi membantu menarik cacing, yang bagus untuk taman Anda.

Untuk menggunakan bubuk kopi sebagai pupuk, cukup taburkan ampas kopi ke tanah di sekitar tanaman Anda.

2. Pengusir serangga

Ampas kopi dapat digunakan sebagai pengusir serangga alami. Bau kopi yang kuat bisa mengusir semut, kecoa, dan serangga lainnya dari rumah atau area sekitarnya.

3. Pembersih alami

Ampas kopi juga dapat digunakan sebagai pembersih alami. Misalnya, ampas kopi bisa digunakan untuk membersihkan noda pada peralatan dapur atau menghilangkan bau tidak sedap di tangan setelah memotong bawang atau ikan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/298/3158429/kopi-sfR3_large.jpg
Ingin Minum Kopi tapi Punya GERD? Coba Cara Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/612/3152603/ini_5_dampak_minum_kopi_setiap_hari_amankah-fxSC_large.jpg
Ini 5 Dampak Minum Kopi Setiap Hari, Amankah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/612/3146761/kopi-dURu_large.jpg
Benarkah Minum Kopi Setiap Hari Bikin Awet Muda?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/298/3146841/4_syarat_penting_konsumsi_kopi_bagi_para_penderita_gerd_nomor_3_paling_penting-i1Bd_large.jpg
4 Syarat Penting Konsumsi Kopi bagi Para Penderita Gerd, Nomor 3 Paling Penting!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/612/3145651/kopi-kWRm_large.jpg
Mitos dan Fakta soal Kopi, Dilarang untuk Anak hingga Turunkan Gula Darah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/21/298/3140850/manfaat_kopi_hitam_tanpa_gula-X2MP_large.jpg
7 Manfaat Kopi Hitam Tanpa Gula, Rendah Kalori hingga Kaya Nutrisi
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement